Здание Дома органной музыки в Киеве, где недавно произошел пожар, планируют передать римо-католической церкви. На данный момент здание костела Святого Николая на Большой Васильковской находится в собственности государства.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

Глава Кабинета министров лично дал поручение Министерству культуры рассмотреть возможность передачи здания во владение римо-католической церкви.

Напомним, вечером 3 сентября в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Его удалось потушить, но здание довольно серьезно пострадало.

Как рассказали в Минкульте, уникальный орган, расположенный в костеле, после пожара уже не подлежит восстановлению. Причиной пожара стала 40-летняя электропроводка, до которой так и не добралась "Большая реставрация". Как горел костел и что теперь будет с органной музыкой в Киеве подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что представители украинского бизнеса готовы выделить около четверти миллиарда гривень на восстановление костела.