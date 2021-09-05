На ремонт костела Святого Николая за сутки собрали 18 млн гривен
Украинские бизнесмены всего за день сумели собрать на ремонт костела Святого Николая 18 миллионов гривен. Об этом сообщил основатель Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook.
"18 миллионов гривен собрал украинский бизнес за 1 день на восстановление костела Святого Николая. То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 миллиону гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы", - написал он.
В частности, по одному миллиону гривен дали такие компании:
- Monobank
- SD Capital
- Альфа-Банк Україна
- Ajax Systems
- SAGA Development
- Нова пошта
- Dragon Capital
- Taryan Group
- Райффайзен Банк
- Форум и вездеходы Шерп
- ПУМБ
- ПриватБанк
- ENSO
- Група Компаній "Автострада"
- Епіцентр
- UDP девелоперська компанія
- Blackshield Capital
Кроме того, Чечеткин также рассказал о том, что министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет, куда можно перечислить средства для проведения реставрационных работ.
Напомним, вечером в пятницу, 3 сентября, в Киеве начался пожар в католическом костёле святого Николая. Здание находится на ул. Большая Васильковская. Однако, пожарные довольно оперативно локализовали и потушили пожар в католическом костеле.
Вследствие пожара пострадал последний в Европе духовой орган. По информации источников "Страны" в МВД, пожар в Николаевском костеле произошёл из-за замыкания электропроводки внутри деревянного корпуса органа.
Также "Страна" писала, что после пожара в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого сгорел духовой орган, украинский интернет-магазин "Rozetka" выделил на ремонтные работы миллион гривен. Основатель компании призвал других представителей бизнеса поступить также.