Украинские бизнесмены всего за день сумели собрать на ремонт костела Святого Николая 18 миллионов гривен. Об этом сообщил основатель Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook.

"18 миллионов гривен собрал украинский бизнес за 1 день на восстановление костела Святого Николая. То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 миллиону гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы", - написал он.

В частности, по одному миллиону гривен дали такие компании:

Monobank

SD Capital

Альфа-Банк Україна

Ajax Systems

SAGA Development

Нова пошта

Dragon Capital

Taryan Group

Райффайзен Банк

Форум и вездеходы Шерп

ПУМБ

ПриватБанк

ENSO

Група Компаній "Автострада"

Епіцентр

UDP девелоперська компанія

Blackshield Capital

Кроме того, Чечеткин также рассказал о том, что министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет, куда можно перечислить средства для проведения реставрационных работ.

Напомним, вечером в пятницу, 3 сентября, в Киеве начался пожар в католическом костёле святого Николая. Здание находится на ул. Большая Васильковская. Однако, пожарные довольно оперативно локализовали и потушили пожар в католическом костеле.

Вследствие пожара пострадал последний в Европе духовой орган. По информации источников "Страны" в МВД, пожар в Николаевском костеле произошёл из-за замыкания электропроводки внутри деревянного корпуса органа.

Также "Страна" писала, что после пожара в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого сгорел духовой орган, украинский интернет-магазин "Rozetka" выделил на ремонтные работы миллион гривен. Основатель компании призвал других представителей бизнеса поступить также.