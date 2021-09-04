После пожара в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого сгорел духовой орган, украинский интернет-магазин "Rozetka" готов выделить один миллион гривен на ремонтные работы в историческом здании.

Об этом в сети написал основатель "Rozetka" Владислав Чечеткин.

Чечеткин рассказал, что общался по этому поводу с министром культуры Украины. И хотя точных оценок в масштабности повреждение костела после пожара нет, Rozetka выделит на ремонтные работы миллион гривен. Также основатель интернет-магазина призвал присоединиться к инициативе остальной украинский бизнес.

"Пожарным удалось спасти фасад, люди не пострадали, но сгорел уникальный орган. Утром я говорил с министром культуры Александром Ткаченко, чтобы понять масштабы повреждений. Пока точных оценок нет, уже понятно, что огонь сильно повредил костёл и для спасения здания ремонтные работы должны начаться до наступления холодов. Начаться в самый короткий срок! Мы не можем оставаться в стороне. Rozetka выделит 1 000 000 гривен на эти работы. Призываем украинский бизнес присоединяться. Это наша история. Наша гордость", - пишет Чечеткин.

Эту идею поддержал Олег Гороховский, глава Монобанка. Он также выделил миллион гривен.

Напомним, вечером в пятницу, 3 сентября, в Киеве начался пожар в католическом костёле святого Николая. Здание находится на ул. Большая Васильковская. Однако, пожарные довольно оперативно локализовали и потушили пожар в католическом костеле.

Вследствие пожара пострадал последний в Европе духовой орган. По информации источников "Страны" в МВД, пожар в Николаевском костеле произошёл из-за замыкания электропроводки внутри деревянного корпуса органа.