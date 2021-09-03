Вечером в пятницу, 3 сентября, в Киеве начался пожар в католическом костёле святого Николая. Здание находится на ул. Большая Васильковская.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Из здания валит черный дым, но визуально оно еще не всё занято огнем. На место уже прибыли пожарные расчеты с автомобилями. Спасатели бросились со шлангами тушить возгорание. Его площадь пока неизвестна, поэтому остается надежда на спасение здания.

О причинах пожара пока не сообщается. Ущерб, нанесенный огнем, также пока неизвестен. Вероятно от копоти могут пострадать внутренние помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем Телеграм канале, что городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле святого Николая по улице Большой Васильковской.

"Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2", - написал он.

Как сообщала "Страна", киевлянин в бронежилете устроил пожар салютной установкой на складе фермера. Он решил скрыться с места событий на электросамокате. Подозреваемого в поджоге оперативно задержали. Он оказался в бронежилете. Также у него были найдены патроны и граната. Револьвер он выбросил.

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