Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что обвиняет киевскую власть в бездействии, что и привело к пожару и уничтожению уникального органа в католическом костеле Святого Николая. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"В здании должна была начаться реставрация внешнего фасада, но шли суды по поводу тендеров, поэтому процесс был отложен. Относительно внутренних работ шли дискуссии между католической общиной и домом органной музыки, о том, как можно пользоваться органом.

Представители католической общины считали, что он должен находиться не за алтарем. Но орган был построен именно для того места, где он стоял. Размещать его в другом месте не просто запрещено, учитывая закон об охране культурного и исторического наследия, но и крайне опасно. Наконец, была достигнута договоренность и прописана дорожная карта, куда двигаться дальше. Коллектив Национального дома органной и камерной музыки должен был переехать в Дом музыки. Для этого существует соответствующий указ президента и решение правительства.

Но за год мэрия города Киева не смогла принять решение, где может быть построен Дом музыки.

Пока власти города раздумывали - орган сгорел

Инструмент действительно нуждался в соответствующем ремонте и сама его конструкция требовала серьезного совершенствования. И неопределенность относительно пребывания Дома органной музыки собственно в этом здании осложняло работы по реконструкции или ремонту органа...

Что еще волнует в этой истории - как много знатоков и экспертов в органном деле появилось в Киеве. Особенно тех, кто начал рассказывать, что нужно было делать раньше, до пожара. Но я благодарен тем, кто не занимается спекуляциями, а откликнулся и помогает прямо сейчас", - написал Ткаченко.

Напомним, в пятницу вечером Киев понес культурную утрату: в костеле на Большой Васильковской сгорел уникальный орган. Причиной пожара стала 40-летняя электропроводка, до которой так и не добралась реставрация.

"Страна" разбирались, как горел киевский костел и что теперь будет с органной музыкой в столице.