Украинский бизнес выделяет крупные суммы на ремонт костела. Скриншот из видео

Крупнейшие украинские компании и банки по примеру главы компании Rozetka Владислава Чечеткина, который заявил о готовности выделить миллион на ремонт костела Святого Николая, заявили о готовности поддержать восстановление здания крупными суммами. В течение выходных таких компаний собралось уже два десятка. 

По данным на 6 сентября уже собрано 25 миллионов гривен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Выделить по миллиону готовы такие банки и компании и люди:

  • SD Capital
  • Альфа-Банк,
  • Monobank,
  • ПУМБ,
  • ПриватБанк,
  • Райффайзен Банк.
  • Ajax Systems,
  • SAGA Development,
  • "Нова Пошта",
  • Dragon Capital,
  • Taryan Group,
  • Arricano,
  • бизнес-центры "Форум",
  • вездеходы "Шерп".
  • ENSO,
  • группа компаний "Автострада",
  • "Эпицентр К",
  • Quarter Partners,
  • девелоперская компания UDP,
  • Blackshield Capital,
  • Smile Development,
  • Евгений Черняк.

Кроме того, медицинская лаборатория "Дила" сообщила о намерении предоставить 0,5 млн грн, Айбокс Банк - 1,78 млн грн, а президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов уже перечислил 0,1 млн грн. 

Напомним, вечером 3 сентября в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Его удалось потушить, но здание довольно серьезно пострадало.

Представители украинского бизнеса всего за сутки собрали 18 млн гривен на его ремонт, а сейчас эта сумма уже выросла. И это, похоже, не предел.

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