На ремонт костела Святого Николая украинский бизнес собрал уже 25 миллионов гривен
Крупнейшие украинские компании и банки по примеру главы компании Rozetka Владислава Чечеткина, который заявил о готовности выделить миллион на ремонт костела Святого Николая, заявили о готовности поддержать восстановление здания крупными суммами. В течение выходных таких компаний собралось уже два десятка.
По данным на 6 сентября уже собрано 25 миллионов гривен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Выделить по миллиону готовы такие банки и компании и люди:
- SD Capital
- Альфа-Банк,
- Monobank,
- ПУМБ,
- ПриватБанк,
- Райффайзен Банк.
- Ajax Systems,
- SAGA Development,
- "Нова Пошта",
- Dragon Capital,
- Taryan Group,
- Arricano,
- бизнес-центры "Форум",
- вездеходы "Шерп".
- ENSO,
- группа компаний "Автострада",
- "Эпицентр К",
- Quarter Partners,
- девелоперская компания UDP,
- Blackshield Capital,
- Smile Development,
- Евгений Черняк.
Кроме того, медицинская лаборатория "Дила" сообщила о намерении предоставить 0,5 млн грн, Айбокс Банк - 1,78 млн грн, а президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов уже перечислил 0,1 млн грн.
Напомним, вечером 3 сентября в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Его удалось потушить, но здание довольно серьезно пострадало.
Представители украинского бизнеса всего за сутки собрали 18 млн гривен на его ремонт, а сейчас эта сумма уже выросла. И это, похоже, не предел.