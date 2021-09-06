Крупнейшие украинские компании и банки по примеру главы компании Rozetka Владислава Чечеткина, который заявил о готовности выделить миллион на ремонт костела Святого Николая, заявили о готовности поддержать восстановление здания крупными суммами. В течение выходных таких компаний собралось уже два десятка.

По данным на 6 сентября уже собрано 25 миллионов гривен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Выделить по миллиону готовы такие банки и компании и люди:

SD Capital

Альфа-Банк,

Monobank,

ПУМБ,

ПриватБанк,

Райффайзен Банк.

Ajax Systems,

SAGA Development,

"Нова Пошта",

Dragon Capital,

Taryan Group,

Arricano,

бизнес-центры "Форум",

вездеходы "Шерп".

ENSO,

группа компаний "Автострада",

"Эпицентр К",

Quarter Partners,

девелоперская компания UDP,

Blackshield Capital,

Smile Development,

Евгений Черняк.

Кроме того, медицинская лаборатория "Дила" сообщила о намерении предоставить 0,5 млн грн, Айбокс Банк - 1,78 млн грн, а президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов уже перечислил 0,1 млн грн.

Напомним, вечером 3 сентября в костеле святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Его удалось потушить, но здание довольно серьезно пострадало.

Представители украинского бизнеса всего за сутки собрали 18 млн гривен на его ремонт, а сейчас эта сумма уже выросла. И это, похоже, не предел.