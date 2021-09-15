Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал плохой идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка на латинский алфавит.

Об этом спикер парламента заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Плохая идея. У нас есть украинский язык, наши украинские буквы, свой алфавит.

У нас должен быть один государственный язык - украинский. Супер - знать русский, немецкий, английский, французский, румынский, какой хотите - китайский, пожалуйста. (...) Но государственный у нас - один, и с буквами у нас все хорошо", - сказал он.

Кроме того, Дмитрий Разумков считает, что такой вопрос - не компетенция СНБО.

"Если СНБО еще начнет заниматься буквами, думаю, что это уже будет лишним. Хотя каждый имеет право на свое видение. У нас же свобода слова - мы с этого с вами начинали! Поэтому у Алексея Мячеславовича (Данилова - Ред.) может быть и свое видение этого процесса", - добавил спикер Рады.

Напомним, Данилов на днях заявил, что перевод украинского алфавита с кириллицы на латиницу он считает одной из фундаментальных вещей, которые нужно сделать.

В свою очередь, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля этот вопрос развеселил. В НАН раскритиковали идею Данилова о переходе на латиницу.

Кроме того, "Страна" ранее писала, что говорят украинцы об идее Данилова изменить алфавит.