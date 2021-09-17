Сегодня вечером секретарь СНБО Алексей Данилов дал брифинг- о результатах заседания Совбеза. Там приняли новые санкции и обсудили другие вопросы (детальнее здесь).

Первый же вопрос журналиста вогнал Данилова в ступор, поскольку был задан на русском языке. Секретарь СНБО заявил, что "не понял вопрос" и сказал, что "напрягается, когда слышит русский язык". И потребовал переспросить на украинском.

По сути он запретил журналистам задавать вопросы по-русски, что как минимум неэтично (все этот язык понимают), и как максимум - незаконно, потому что дискриминирует по языковому признаку.

По закону об украинизации, журналисты на пресс-конференциях не обязаны говорить на госязыке.

Собрали реакции на очередной языковой скандал с Даниловым, который не в первый раз отмечается на этой теме. Например, требовал сделать вторым государственным английский, а украинский предлагал перевести на латиницу.

Перепалка Данилова с журналистом

Вот, как происходил диалог секретаря СНБО и журналиста.

Данилов: Уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете. Еще раз давайте.

Журналист: Мне на украинский перейти?

Данилов: Ну, я не знаю, я напрягаюсь, когда слышу русский язык. Уже так случилось.

Журналист: Ну, вы из Луганска. Вы должны понять.

Данилов: Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, сажем так, чушь, и сейчас ее несете по миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверье, оно, может не меньше, чем во Львове.

После этого журналист перешел на украинский язык.

"Грабить украинцев удобнее в вышиванке". Реакция соцсетей

Спецкорреспондент "Страны" Олеся Медведева недоумевает, как человек может напрягаться, слыша родной для себя язык.

"Это chuchelo, которое странному стечению обстоятельств родом из Луганска, напрягается, видите ли, когда слышит родной ему язык.

Ну понятное дело, манкуртов воротит, когда всплывает то, от чего они отреклись ради собственной выгоды", - написала она.

Журналист Юрий Ткачев, комментируя эмоции Данилова от русского языка вспомнил классика - Михаила Булгакова.

"А вообще про таких вот даниловых ещё 100 лет назад писал Булгаков:

"Он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года".

Так что всё это уже было.

И прошло. И это тоже пройдёт", - написал Ткачев у себя в Telegram.

Также Ткачев поинтересовался у подписчиков, как на латинице правильно пишется слово "Поц".

Кроме того, он припомнил дружбу Данилова с луганским криминальным авторитетом Доброславским, с которым нынешний глава СНБО вряд ли мог общаться на украинском языке.

"А вот интересно, в юности, общаясь со своим старшим товарищем, луганским бандосом Доброславом (Валерием Доброславским), Данилов это тоже по-украински делал?

Или это Доброслав, возможно, привил Данилову любовь к украинскому языку ещё в лихие 90-е?", - интересуется Ткачев.

"Ya napriagayusia koly sluhayu rosiys’ku, tak stalosia" - Danilov", - иронизирует телеведущий Василий Апасов, припоминая недавнюю идею Данилова о том, чтобы перевести украинский язык на латиницу.

Телеведущий Макс Назаров после заявлений Данилова сыплет комментариями:

"Данилов устроил привычную клоунаду и сказал журналисту Вестей, что напрягается когда слышит русский язык.

Безграмотный полукраиноязычный секретарь из Луганска, которого напрягает русский язык. Ульяна Супрун, ваш профиль", - поделился он.

И еще один комментарий Назарова на этот счет:

"Власть - чисто по Оруэллу. Свиньи встали на две ноги и убеждают, что всегда такими были".

"Сегодня СНБО-95 опять заседал, опять Данилов на сцене корчил из себя "чистокровного бандеровца" и на суржике рассказывал как он "напрягается от русского языка".

Понятно, что грабить украинский народ удобнее в вышиванке и бравируя пафосным патриотизмом, но все же не пойму, на какого зрителя рассчитан этот спектакль?

Или президент просто любит трагикомедии, основанные на реальных событиях...", - интересуется журналист Дмитрий Василец.