Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич получил ответ из Совета национальной безопасности и обороны на запрос возглавляемого им комитета по вопросам свободы слова об основаниях введения санкций против главреда "Страна.ua" Игоря Гужвы и директора сайта "Шарий.net" Аллы Бондаренко. Ответ свелся к тому, что такая информация секретная и разглашению не подлежит.

Ответ написан от имени секретаря СНБО Алексея Данилова.

В длинном вступлении Данилов ссылается на часть вторую статьи 19 Конституции об органах государственной власти и их полномочиях, а также статью 5 закона "О санкциях", по которой СНБО рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкций исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабмина, Национального банка и Службы безопасности Украины.

Затем Данилов напоминает, что решение о применении санкций к Бондаренко и Гужве принято СНБО на основании предложений СБУ. Но при этом неправильно указывает дату их введения: 20 сентября. На самом деле санкции приняли 20 августа.

После этого Данилов пишет о гостайне.

"Согласно статье 15 закона Украины "О государственной тайне" и на основании пункта 4.4.4 Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Службы безопасности Украины от 23.12.2020 № 383, владельцем этих документов - Службой безопасности Украины - указанная информация отнесена к государственной тайне и установлен гриф "Совершенно секретно", - говорится в ответе.

На основании того, что СБУ решила засекретить информацию об осноании введения санкций, Данилов сообщил "об отсутствии предоставления возможности ознакомления с упомянутыми документальными материалами Службы безопасности Украины".

Между тем несколько дней спустя после введения санкций Данилов заявил, что их причиной стало якобы сотрудничество Игоря Гужвы с Российской Федерацией и получение оттуда помощи. При этом никаких доказательств этому лживому утверждению он не привёл.

Ранее мы приводили мнения "слуг народа" по поводу санкций против СМИ.