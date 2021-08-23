"Страна" спросила депутатов фракции "Слуга Народа", как они относятся к закрытию издания "Страна.ua" и введению санкций в отношении главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

Даниил Гетманцев:

"Считаю, что этот вопрос лучше адресовать к СНБО. Мне сложно сказать, какие основания увидел Совет национальной безопасности и обороны. Возможно, какое-то финансирование было со стороны недружественных к нам организаций, возможно, нет. Это вопрос к СНБО.

Для ограничения любого средства массовой информации должны быть достаточные основания. Но я не знаю, есть ли такие основания в СНБО. Предполагаю, что есть. Люди там ответственные",- заявил Гетманцев.

Виталий Безгин:

"С одной стороны, я точно не разделяю "Страну" идеологически. С другой стороны, я всегда даю "Стране" комментарии.

Если такое решение было, значит должны быть основания. Если до этого не было никаких предупреждений, значит нужно изучать этот вопрос",- считает Безгин.

Алексей Устенко:

"Я за Свободу слова. Не видел материалов, мне тяжело как-то комментировать. Надеюсь, что это как-то останется позади и "Страна" будет работать",- говорит Устенко.

Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко:

"Мы поддерживаем все решения, которые принимает СНБО для укрепления суверенитета.

Существуют правовые механизмы. Пожалуйста, пусть люди, в отношении которых введены санкции, идут в суд и оспаривают их в суде",- считает Корниенко.

Галина Янченко:

"Не знаю деталей ситуации, поэтому мне сложно что-то комментировать",- заявила Янченко.

Жан Беленюк:

"Чтобы что-то комментировать нужно изучить вопрос. Я чту закон и хочу, чтобы все было по закону. Вам лучше обратиться в орган, которые эти санкции вводил",- считает Беленюк.