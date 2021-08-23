Что "слуги народа" говорят о санкциях СНБО против Гужвы и "Страны". Опрос
"Страна" спросила депутатов фракции "Слуга Народа", как они относятся к закрытию издания "Страна.ua" и введению санкций в отношении главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.
Даниил Гетманцев:
"Считаю, что этот вопрос лучше адресовать к СНБО. Мне сложно сказать, какие основания увидел Совет национальной безопасности и обороны. Возможно, какое-то финансирование было со стороны недружественных к нам организаций, возможно, нет. Это вопрос к СНБО.
Для ограничения любого средства массовой информации должны быть достаточные основания. Но я не знаю, есть ли такие основания в СНБО. Предполагаю, что есть. Люди там ответственные",- заявил Гетманцев.
Виталий Безгин:
"С одной стороны, я точно не разделяю "Страну" идеологически. С другой стороны, я всегда даю "Стране" комментарии.
Если такое решение было, значит должны быть основания. Если до этого не было никаких предупреждений, значит нужно изучать этот вопрос",- считает Безгин.
Алексей Устенко:
"Я за Свободу слова. Не видел материалов, мне тяжело как-то комментировать. Надеюсь, что это как-то останется позади и "Страна" будет работать",- говорит Устенко.
Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко:
"Мы поддерживаем все решения, которые принимает СНБО для укрепления суверенитета.
Существуют правовые механизмы. Пожалуйста, пусть люди, в отношении которых введены санкции, идут в суд и оспаривают их в суде",- считает Корниенко.
Галина Янченко:
"Не знаю деталей ситуации, поэтому мне сложно что-то комментировать",- заявила Янченко.
Жан Беленюк:
"Чтобы что-то комментировать нужно изучить вопрос. Я чту закон и хочу, чтобы все было по закону. Вам лучше обратиться в орган, которые эти санкции вводил",- считает Беленюк.