В Сенате Франции подняли вопрос о санкциях, которые украинские власти незаконно ввели против "Страны" и других украинских СМИ.

Французский сенатор Натали Гуле, которая вместе со своим коллегой Жоэлем Геррио 7 сентября во время визита в Киев встретилась с журналистами интернет-газеты "Страна" и закрытых оппозиционных телеканалов. После чего подала запрос министру Европы и иностранных дел Франции о ситуации с прессой в Украине и преследовании оппозиции и СМИ в нашей стране.

"Украина - соседняя и дружественная страна, с которой Европейский союз поддерживает тесные отношения в рамках восточного партнерства. Никогда не оспаривалось, что Украина подверглась серьезной территориальной агрессии и, в этом качестве, имеет законное право на защиту, в том числе за счет решений, находящихся под ее единственным суверенитетом, защищающих свою национальную безопасность.

В течение последних нескольких месяцев многие средства массовой информации были закрыты, без каких-лито оснований и без суда, именно под предлогом защиты национальной безопасности. Принятые меры украинских властей в отношении ведущих телеканалов и интернет-сайтов: новостных каналов 112 и ZIK, интернет-сайты Strana.ua и, следовательно, нападки на принципы свободы слова, приводят нас к необходимости отреагировать. Оппозиционный лидер был заключен под домашний арест и наказан вне судебного разбирательства.

Различные меры, принятые украинскими властями, ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом в более общем плане - саму свободу слова. Обеспокоенность является реальной, и на законных основаниях необходимо обеспечить эффективность принципов Европейского союза и его стандартов свободы печати, в том числе в рамках восточного партнерства и политики соседства с Украиной".

Гуле в запросе прямо спрашивает министра, какие меры Франция намерена предпринять в такой ситуации.

После получения запроса по закону министр иностранных дел обязан дать официальное разъяснение по этому вопросу.

"Например, в своем ответе на предыдущий запрос о росте ультраправых в Украине он впервые признал их существование, правда, уточнил, что Украина - демократическая страна, и радикалов там якобы не больше, чем в любой другой европейской стране. Тогда ему направили встречный вопрос - о какой демократии может идти речь, если нарушается свобода слова - закрываются неугодные власти телеканалы, члена оппозиционной фракции посадили под домашний арест. Впервые в Европе на таком уровне подняли вопрос об атаке на свободу слова в Украине", - сказал "Стране" источник в политических кругах Франции.

Во время встречи с сенаторами в Киеве журналисты "Страны" обсуждали незаконные санкции СНБО в отношении главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и в отношении самого издания.

Первый заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова рассказала, как президент Владимир Зеленский незаконно использует СНБО для расправы с неугодными власти медиа.

Также наши журналисты рассказали о том, как по беспределу ещё до публикации указа президента о санкциях был заблокирован наш сайт. О том, как СБУ в ежедневном режиме оказывает давление на провайдеров с требованием блокировать доступ к "Стране".

В свою очередь французские сенаторы поставили под сомнение законность решения СНБО ввести санкции против Игоря Гужвы и "Страны" и высказали большую тревогу относительно политики властей по давлению на украинские медиа.

Геррио в своем Twitter написал, что блокировка медиа и закрытие каналов из-за санкций СНБО подрывает верховенство закона в Украине.

"Я встречался с украинскими журналистами после санкций и блокировки сайтов СМИ. Ограничение свободы выражения мнений и, в частности, эти блокировки без независимого судебного разбирательства серьезно подрывают верховенство закона в Украине", - написал сенатор.

Гуле является вице-президентом комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената, Геррио - секретарь Сената, вице-президент комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил.