Если бы выборы в Верховную Раду проходили бы в конце сентября, в парламент прошли бы пять партий. При этом более ста мандатов получили бы представители двух политсил - "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Социологи опросили 11 - 19 сентября 3 010 украинцев, которые проживают во всех регионах Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса и Крыма. У респондентов поинтересовались, какие бы партии они поддержали, если бы выборы в парламент проходили бы в ближайшее воскресенье.

В парламент, набрав более 5% голосов, прошли бы:

"Слуга народа" - 24,7% (из тех, кто хочет голосовать и знает, за кого отдаст голос), что эквивалентно 143 местам в ВР. Или же более чем на 100 депутатов меньше чем сейчас. Монобольшинство "слуги" образовать бы уже не смогли;

ОПЗЖ - 17,1% или 104 места;

"Евросолидарность" - 15,9% или 93 места;

"Батькивщина" - 11,2% или 75 мест;

"Сила и честь" - 5,8% или 35 мест.

Не прошли бы в Раду, не набрав 5% голосов:

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%;

"Радикальная партия Ляшко" - 2,7%;

"Свобода" - 2,4%;

"Громадянська позиция" - 2,1%;

"За майбутне" - 1,3%;

Партия Шария - 1,1%;

"Народный фронт", "Оппозиционный блок" и "Самопомич" - 0,7%;

"Нацкорпус" - 0,6%.

При этом социологи выяснили, что еще 2,5% процента опрошенных проголосовали бы за другую партию. Также 4,1 процента участников исследования сказали, что испортили бы бюллетень.

Напомним, "Страна" писала о том, как Рада и Конституция могут обнулить шансы Зеленского на второй срок.

Также мы писали, что недавно "слуга народа" Пидласа заявила, что 58% украинцев довольны развитием страны, между тем, на самом деле все наоборот.