В Раду попадают пять партий. "Слуги народа" в случае новых выборов потеряли бы монобольшинство
Если бы выборы в Верховную Раду проходили бы в конце сентября, в парламент прошли бы пять партий. При этом более ста мандатов получили бы представители двух политсил - "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".
Социологи опросили 11 - 19 сентября 3 010 украинцев, которые проживают во всех регионах Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса и Крыма. У респондентов поинтересовались, какие бы партии они поддержали, если бы выборы в парламент проходили бы в ближайшее воскресенье.
В парламент, набрав более 5% голосов, прошли бы:
- "Слуга народа" - 24,7% (из тех, кто хочет голосовать и знает, за кого отдаст голос), что эквивалентно 143 местам в ВР. Или же более чем на 100 депутатов меньше чем сейчас. Монобольшинство "слуги" образовать бы уже не смогли;
- ОПЗЖ - 17,1% или 104 места;
- "Евросолидарность" - 15,9% или 93 места;
- "Батькивщина" - 11,2% или 75 мест;
- "Сила и честь" - 5,8% или 35 мест.
Не прошли бы в Раду, не набрав 5% голосов:
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%;
- "Радикальная партия Ляшко" - 2,7%;
- "Свобода" - 2,4%;
- "Громадянська позиция" - 2,1%;
- "За майбутне" - 1,3%;
- Партия Шария - 1,1%;
- "Народный фронт", "Оппозиционный блок" и "Самопомич" - 0,7%;
- "Нацкорпус" - 0,6%.
При этом социологи выяснили, что еще 2,5% процента опрошенных проголосовали бы за другую партию. Также 4,1 процента участников исследования сказали, что испортили бы бюллетень.
Напомним, "Страна" писала о том, как Рада и Конституция могут обнулить шансы Зеленского на второй срок.
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