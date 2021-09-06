Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) продолжает опережать политсилу канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС (Христианско-демократический союз) и "Зеленых". Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Insa, передает "Интерфакс-Украина".

По данным опроса, за СДПГ в настоящий момент готовы голосовать 26% избирателей, за ХДС - 20,5%, за "Зеленых" - 15,5%.

Свободная демократическая партия может претендовать на 12,5%, правая "Альтернатива для Германии" - на 11%, "Левые" - на 6,5% голосов.

Такая тенденция продолжается с начала сентября. Репрезентативный опрос проведен по заказу таблоида Bild.

Напомним, 6 июня, в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт прошли местные выборы, которые были последней проверкой политических настроений в регионе перед федеральными парламентскими выборами в Бундестаг в сентябре.

Согласно результатам выборов, главная борьба в Саксонии-Анхальт развернулась между блоком Христианско-демократического/Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета и ультраправой Альтернативой для Германии (AfD) Йорга Мойтена.

Тем временем опросы показывают, что уровень поддержки ХДС/ХСС упал до исторического минимума.

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