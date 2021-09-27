Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк раскрыл договоренности между МФО "Солидарность", сформированного из депутатов "Голоса", которые выступают против Железняка, и Офисом президента.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале "Железный нардеп".

По словам Железняка, "Справедливость" голосует за закон про олигархов, отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и молчат на болезненные для президента Украины Владимира Зеленского темы, такие как "вагнеровцы".

Взамен в Офисе президента обеспечивают снятие главы фракции в обход Регламента.

Также Железняк сообщил, что скоро под кураторством Банковой будет запущен "патриотический политпроект", ориентированный на западную Украину, которым займутся выходцы из "Голоса".

Как передает нардеп, список "плюшек" на этом не заканчивается. За свою договоренность "Справедливость" получает финансирование округов, помощь в новом "патриотическом политпроекте" (курируемом Банковой) с ориентиром на Западную Украину, участие в бюджетном процессе, невключение определённых лиц в список олигархов, должность губернатора.

Ранее мы писали, что в июле в "Голосе" сообщили, что проголосовали за увольнение Железняка с поста главы фракции, однако он эту информацию опроверг.

Кроме этого, после того, как Ярослав Железняк обвинил группу народных депутатов из объединения "Справедливость" в сговоре с Офисом президента, они направили письмо, в котором заявляют, что Железняк не может быть одновременно и главой фракции и первым замглавы комитета.