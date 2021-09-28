Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что исправить юридическую коллизию, которая возникла во время голосования за законопроект о деолигархизации, можно путем его ветирования со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и возврата документа в парламент с предложениями главы государства. Таким образом он подтвердил информацию "Страны", которую мы публиковали в воскресенье.

Соответствующее заявление спикер сделал в эфире телеканала "Наш".

"Это можно исправить следующим образом – или это может быть вето президента, возвращение в Верховную Раду с предложениями. Тем более, что президент является автором этого законопроекта. Или закон может быть подписан, и после этого нужно будет вносить изменения в этот закон", – сказал спикер.

Помимо этого, Разумков добавил, что парламент не сможет переголосовать этот законопроект согласно процедуре, предусмотренной статьей 131 Регламента.

"Его не нужно переголосовывать. Есть процедура, согласно статье 131-й, но она работает, если закон голосовался по Регламенту, согласно Конституции. Я как председатель Верховной Рады считаю, что был нарушен Регламент. Поэтому запускать 131-ю статью, переголосовать какие-то поправки – это будет неправильным. Во-вторых, у меня есть конфликт интересов, потому в законопроекте учтены мои поправки", – пояснил он.

Также, по словам Разумкова, в ближайший пленарный вторник, 5 октября, Рада планирует рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписание проекта закона о деолигархизации.

"Во вторник будут проголосованы постановления об отмене, которые фактически блокируют. Я думаю, что их не поддержит Верховная Рада. Надеюсь, до этого времени комитет выдаст корректный текст, за который именно и голосовал парламент, без каких-либо манипуляций. Если это произойдёт, в тот же день я подпишу закон и отправлю на подпись президенту. Как только он вернется или с вето, или с подписью президента, мы обязательно обнародуем его в "Голосе Украины", – пояснил спикер.

Напомним, 23 сентября Рада приняла во втором чтении закон об олигархах. Автор - президент Владимир Зеленский.

Однако, с законом об олигархах случился конфуз. В спешке рассмотрения были допущены ряд ошибок, что внесли хаос в документ. Депутаты проголосовали за противоречащие друг другу правки о том, как олигарх признается олигархом. А этот пункт ключевой для инициатора закона - президента Владимира Зеленского, которому важно, чтобы последнее слово было за ним (об этом по сути говорится в одной из тех самых правок).