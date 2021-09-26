По информации источника "Страны" в Раде, спикер Дмитрий Разумков намерен отправить закон про олигархов на подпись президенту Зеленскому с двумя взаимоисключающим правками, за которые проголосовал в четверг парламент.

"Спикер не может поставить на переголосование собственную правку, поскольку у него возникнет конфликт интересов. Кроме того, выставить на переголосование это право, а не обязанность, которым спикер не намерен воспользоваться. Вёл голосование не Разумков, пусть за это отвечает не Разумков. Президент после получения этого текста закона может наложить на него вето и вернуть в парламент", - рассказывает источник "Страны".

Кроме того, закон Разумков отправит закон на подпись президенту только после того, как Рада отклонит 14 постановлений об отмене закона.

"Сперва нужно отклонить 14 постановлений ЕС и Батькившины, которые были поданы вскоре после принятия закона с претензиями к нарушению регламента. Они должны пройти регламентный комитет, потом их вынесут в Раду, вероятнее всего постановления не будут поддержаны парламентом, после спикер подпишет закон и отправит на подпись президенту", - рассказывает источник.

Напомним, что Рада проголосовала за две принципиальные правки, которые противоречат друг другу. По одной из них, статус олигарха присваивается решением СНБО. По другой - специальной комиссией, после чего решение утверждается НАПК.

Напомним, в Украине закон против олигархов уже называют не иначе как попыткой "узурпация власти Зеленским".