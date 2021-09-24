Среди поправок, с которыми Рада приняла закон об олигархах, есть те, которые касаются того, кто и как присваивает человеку этот статус. При этом их сразу несколько и они являются взаимоисключающими. Следственно закон надо переголосовать.

По этому поводу в Facebook высказался спикер парламента Дмитрий Разумков.

Так, в документе теперь содержатся одновременно положение о том, что статус олигарха определяет СНБО (как и хотел Офис президента), и о том, что это делает НАПК по представлению спецкомиссии (как и предлагал Разумков).

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов! Деолигархизация продолжается!" - написал спикер в Facebook.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера Рада проголосовала во втором чтении за законопроект об олигархах.

Также мы сообщали, что Тина Канделаки после принятия скандального закона позвала украинских олигархов в Крым.

"Страна" разбиралась, что значит принятый Радой закон об олигархах, по которому такой статус смогут присваивать любому крупному бизнесмену.