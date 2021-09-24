Закон об олигархах: чего добился Зеленский

Главный политический итог вчерашнего дня и всей текущей недели – принятие закона об олигархах. Этот закон был лакмусовой бумагой для Владимира Зеленского в плане определения его нынешнего влияния на Верховную Раду и одновременно ступенькой, значительно повышающей роль Банковой в жизни страны.

Разными способами под закон насобирали 279 голосов – гораздо больше, чем было необходимо для принятия. Но, как уже сказано, дело было не только в законе, а в демонстрации того, какую часть парламента Банковая контролирует.

Что касается самого закона, то уже из его текста ясно, против кого он направлен, поскольку представители крупного бизнеса, владеющие СМИ, есть только в двух фракциях: "Евросолидарности" и "ОПЗЖ". То есть у двух главных конкурентов "Слуги народа", по которым и наносится удар.

Впрочем, ярлык этот могут навесить и на любых более-менее крупных бизнесменов. По той причине, что критерии крайне размыты (что такое, например "влияние на СМИ" и кто будет определять стоимость активов при отсутствии нормального фондового рынка), а решения будут приниматься без суда и следствия СНБО - органом полностью подконтрольном президенту.

Поэтому в список олигархов можно будет внести любого крупного предпринимателя с целью его дискредитации (если он выступает против власти или финансирует оппозицию), либо с целью банального вымогательства денег (угрожать внести, но не внести).

Что касается главных олигархов страны – Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и прочих – то им пока внесение в список олигархов формально мало угрожает. Потому что они и так имеют этот статус сейчас неформально и для них мало что изменится после того как они станут "олигархами в законе". Кроме разве что допуска к большой приватизации (в которой они и так не очень торопятся принимать участие).

Однако и их зависимость от президента сильно увеличится. А значит и влияние Банковой на политику их СМИ. Кроме того, у Зеленского уже намекают, что нынешний закон об олигархах это только первый этап "борьбы" с ними. А значит можно ожидать новых инициатив. Например, по запрету для "олигархов" владеть СМИ.

В целом президент ведет дело к созданию в стране авторитарного режима, при котором только он будет иметь определяющее влияние и на политические процессы, и на коррупционные схемы. А значит и неважно особо будет кто как проголосует на следующих выборах. Потому что посчитают все равно в интересах президента.

Интересно, что Запад фактически адвокатирует построение этой латиноамериканской коррумпированной диктатуры в Европе. А потому сопротивление этому процессу может исходить только изнутри страны.

Рейтинги: прощай, монобольшинство?

Действия Зеленского по ускоренному созданию системы авторитарного правления объясняются тем, что в условиях более-менее открытой конкуренции на следующих выборах у него очень мало шансов удержать власть. В первую очередь - в парламенте.

Вчера Центр "Социальный мониторинг" опубликовал результаты свежего опроса о том, какие партии могут пройти в парламент. Больших сюрпризов не произошло: в лидерах по-прежнему четыре партии, имеющие фракции в нынешнем парламенте (то есть все, кроме, естественно, "Голоса").

Место "Голоса" в первой пятерке заняла "Сила и честь" Игоря Смешко, которая все время вертится вокруг 5%-го барьера, то преодолевая его, то оказываясь ниже. На данный момент партия Смешко преодолела барьер, получив 5,8%, что в пересчете на мандаты дает 35 мест в будущем парламенте.

У остальных показатели существенно выше: "Батькивщина" – 11,2% (75 мест), "Евросолидарность" – 15,9% (93), "ОПЗЖ" – 17,1% (104). И, наконец, "Слуга народа" – 24,7%, дающие 143 мандата. Что для любой партии показалось бы хорошим показателем, но для партии Зеленского с ее нынешним монобольшинством означает крах: ведь для формирования коалиции и правительства придется договариваться с одним или двумя конкурентами.

Понятно, что такие расклады президента не устраивают, поскольку разрушают выстроенную ним вертикаль власти. И потому, собственно, делаются отчаянные попытки уничтожить конкурентов – в том числе, с помощью закона об олигархах.

Однако вряд ли это поможет. Для повторения итогов 2019-го нужен не только контроль над медиапространством, но и реальные социально-экономические успехи. А с этим у власти все плохо. И в свете приближающегося отопительного сезона будет еще хуже.

Поправленный бюджет: 12 млрд на субсидии, 16,5 млрд – "Укравтодору"

Правда, вчера Верховная Рада предприняла скромные шаги, чтобы залатать социальные дыры в госбюджете: приняты поправки, распределяющие 39 млрд гривен, из которых самая существенная – выделение 12 миллиардов на покрытие дефицита по субсидиям.

Безусловно, часть проблем это решит, но далеко не все. Ведь и эти 12 миллиардов, и сумма, заложенная в бюджет-2022, исходят из прошлогодних цен на газ и отопление, а их при нынешней мировой конъюнктуре сохранить точно не удастся – если не отказаться от ценового паритета на украинский и импортный газ и не вернуться к "смешиванию" дешевого украинского топлива с дорогим иностранным. Чего правительство по-прежнему делать не хочет.

А потому вопрос с субсидиями, который до конца 2021 года будет закрыт, уже в первые месяцы 2022-го встанет с новой силой. Потому что, как только закончатся лимиты газа для теплокоммунэнерго и нужно будет решать вопрос о закупке коммерческого топлива (сегодня цена на бирже – 28 тысяч гривен за тысячу кубометров!), возникнет и вопрос, за чей счет покрывать троекратно увеличившийся тариф. И можно не сомневаться, что крайними останутся потребители.

Однако так далеко власть не заглядывает. И потому самый большой транш (даже больше, чем субсидии) получил "Укравтодор" – суммарно 16,5 млрд гривен. Тут у власти свой интерес, и, похоже, уже не только пиарный. "Большая стройка", так сказать.

Коронавирус: эпидемия растет, но школы будут работать

Два миллиарда гривен из названных 39 были направлены на медицину – если точнее, на лечение коронавирусных больных в стационарах. Много это или мало? Если исходить из того, что лечение одного такого больного обходится в 20 тысяч гривен, то на дополнительно выделенные средства можно вылечить сто тысяч человек. Но при этом неизвестно, сколько средств на данный момент осталось у НСЗУ из тех, что выделялись в первоначальном варианте бюджета.

Если судить по последним данным Минздрава, то ситуация критической не является: ни в одном из регионов наполненность инфекционных отделений не превышает 50%. Однако ситуация с заболеваемостью ухудшается еженедельно: уже вчера взят рубеж в 8 тысяч новых больных, что на треть больше, чем в среднем на прошлой неделе.

Если ситуация будет развиваться такими же темпами (а, скорее всего, будет), то к концу октября Украина выйдет на максимальные весенние показатели, и тогда средства НСЗУ будут задействованы по полной. Остается надеяться, что в правительстве такой сценарий просчитали.

Тем временем неожиданно просто решился вопрос со школами в желтой зоне. Большинство регионов, где еще недавно уровень вакцинации учителей составлял 10-20%, вчера уже доложили о небывалых успехах отечественной медицины: показатели резко повысились до 80% едва ли не во всех учебных заведениях.

Так это или нет на самом деле – это уже останется на совести местных властей. Но, в любом случае, тот факт, что абсолютное большинство школ в стране будет работать, не может не радовать. И с точки зрения качества образования, и с точки зрения отсутствия лишних проблем для родителей.

Зеленский в ООН: обвинил – и получил

Владимир Зеленский вчера вернулся из Нью-Йорка в Украину, под занавес своей командировки совершив главное действие – выступление на Генеральной ассамблее ООН. Выступление было громким: в нем украинский президент, уже по привычке, раскритиковал западные страны (за усиление неравенства в мире) и саму Организацию Объединенных Наций (как устаревшую и неэффективную).

Видимо, у Зеленского решили, что способ давления на ООН (с целью признать "Крымскую платформу") более эффективен, чем способ закрытых переговоров. На чем основывается такая уверенность, сказать сложно: несколько месяцев давления на западные страны в вопросе "Северного потока - 2" привели к тому, что Украина не получила ни гарантий, ни компенсации.

И в ООН, похоже, все будет точно так же – там эпатаж украинского президента воспринимают по принципу "Ай, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона". И "слон", то есть ООН, вместо оперативного принятия требований Зеленского, жестко раскритиковала его.

Вчера глава Миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что санкции, введенные украинским СНБО против СМИ, "не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов".

Иными словами, "Моську" поставили на место, чтобы она вытащила бревно из собственного глаза, а не рассматривала соринки в чужих. В общем, очередная "перемога", которая выглядит "перемогой" только при взгляде с Банковой.