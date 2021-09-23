Глава Миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что в организации обеспокоены санкциями СНБО против украинских СМИ, которые ввел своими указами президент Украины Владимир Зеленский. В ООН считают, что их пропорциональность не была обоснована, кроме того, они не были приняты независимыми органами власти.

Об этом со ссылкой на Богнер пишет 112.ua.

"СНБО принял, а президент утвердил решение о применении санкций, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. 20 августа СНБО принял другое решение о применении дополнительных санкций, которые привели к ограничению доступа к онлайн-СМИ (в том числе и "Страны" - Ред.). В управлении Верховного комиссара по правам человека обеспокоены, что эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений", - сказала Богнер.

Богнер заверила, что миссия и далее будет следить за ситуацией.

Напомним, в начале февраля текущего года СНБО принял решение о санкциях против трех оппозиционных телеканалов: NewsOne, Zik и "112 Украина". Позже своим указом президент Зеленский ввел их в силу.

А 20 августа под санкции попали сайты "Страна.ua" и "Шарий.net", доступ к ресурсам был ограничен.

"Страна" писала о том, что решения СНБО и Зеленского осудили международные организации. Так, недавно французские сенаторы поставили под сомнение законность санкций против "Страны" и Игоря Гужвы. Также президент Freedom House в письме Байдену написал о внесудебных расправах над СМИ в Украине.