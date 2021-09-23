Рада распределила 40 млрд дополнительных доходов бюджета. На что пошли деньги
Верховная Рада предварительно приняла законопроект №6052, который предусматривает распределение 40 млрд гривен, которые получены в результате перевыполнения бюджета по доходам. Распределение 39,4 млрд грн поддержали 293 депутата.
Распределение средств выгладит таким образом:
- 15 млрд грн выделят "Укравтодору" на развитие инфраструктуры;
- 1,5 млрд грн - "Укравтодору" на "Большое строительство";
- 12 млрд грн - на субсидии для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- 282 млн грн пойдут на компенсации за жилье для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
- 3,8 млрд грн - покрытие дефицита в средствах на зарплаты военнослужащим;
- 2 млрд грн - НЗСУ на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19;
- 2,5 млрд грн пойдет в "депутатский фонд" для субвенции на социально-экономическое развитие местным бюджетам;
- 1 млрд грн - на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами;
- 4,09 млрд грн - на Вооруженные силы Украины;
- 556 млн грн - на пополнение уставного капитала аэропорта "Борисполь", "Укрсервис Минтранс" и государственного авиационного предприятия "Украина"
- 10 млн грн предусмотрено на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
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