Верховная Рада предварительно приняла законопроект №6052, который предусматривает распределение 40 млрд гривен, которые получены в результате перевыполнения бюджета по доходам. Распределение 39,4 млрд грн поддержали 293 депутата.

Распределение средств выгладит таким образом:

15 млрд грн выделят "Укравтодору" на развитие инфраструктуры;

1,5 млрд грн - "Укравтодору" на "Большое строительство";

12 млрд грн - на субсидии для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства;

282 млн грн пойдут на компенсации за жилье для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

3,8 млрд грн - покрытие дефицита в средствах на зарплаты военнослужащим;

2 млрд грн - НЗСУ на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19;

2,5 млрд грн пойдет в "депутатский фонд" для субвенции на социально-экономическое развитие местным бюджетам;

1 млрд грн - на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами;

4,09 млрд грн - на Вооруженные силы Украины;

556 млн грн - на пополнение уставного капитала аэропорта "Борисполь", "Укрсервис Минтранс" и государственного авиационного предприятия "Украина"

10 млн грн предусмотрено на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Ранее "Страна" писала о том, как "слуги народа" хотят выделить 4 млрд грн на округа, чтобы склонить мажоритарщиков к отставке Разумкова

Также мыразбирались, как распределили деньги в проекте бюджета-2022: 440 млн для "слуг народа" и минус 770 млн по соцвыплатам.