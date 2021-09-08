В Национальном банке Украины заявили, что несмотря на принятый парламентом закон о "О виртуальных активах", криптовалюта не будет платежным средством в Украине.

Об этом сообщает глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook в среду, 8 сентября.

В НБУ сообщили, что законное средство платежа в Украине - это гривня и виртуальные активы не будут таким средством. При этом принятие Радой закона о криптовалюте предоставляет таким активам юридический статус, а участникам рынка дает возможность защитить свои интересы. В Украине смогут легально работать международные биржи, где происходят торги виртуальными активами.

"В то же время мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, с английского ̶ СBDC) - е-гривне. Напомню, что в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах" цифровые деньги Национального банка Украины - электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк Украины",- написал Шевченко.

Напомним, в Минцифре анонсировали, что после вступления закона в силу криптовалюта не станет официальным платежным средством, однако ею можно будет рассчитываться за покупки, как, например, при использовании долларовых карт.

Также сообщалось, что 8 сентября Рада приняла законопроект "О виртуальных активах" во втором чтении.