Покушение на Шефира: в кавычках или без?

В украинской политике регулярно случаются всевозможные эксцессы, но вот покушения на действующих государственных деятелей – это исключение из правил. В последний раз такое было в далеком 1996 году, когда произошло покушение на премьер-министра Павла Лазаренко, в котором многие до сих пор подозревают инсценировку.

Вчера история четвертьвековой давности повторилась: состоялось покушение на первого помощника президента Сергея Шефира, и одной из ключевых версий у независимых СМИ является инсценировка (о которой сам Шефир, скорее всего, был не в курсе, так как вряд ли бы согласился рисковать жизнью - решение могло приниматься на более высоком уровне). Да и мотивы в чем-то похожи.

25 лет назад Лазаренко вел войну за передел бизнеса на Донбассе – и первой слитой в СМИ версией был заказ со стороны донецких конкурентов. Сейчас Владимир Зеленский ведет войну за усиление контроля над крупным бизнесом – и основная версия, звучащая из уст представителей власти состоит в заказе со стороны олигархов, которые таким образом хотят запугать президента.

Правда, по привычке упоминается еще и "рука Кремля", но она выглядит и вовсе неубедительно: по всем признакам покушение совершалось настолько непрофессионально, что даже легендарные Петров и Боширов справились бы лучше.

Впрочем, непрофессионализм стрелявших ставит под сомнение и заказ со стороны олигархов. По сути, версия о заказе может иметь место только в том случае, если цель была не убить Шефира, а запугать его. Или предупредить насчет более серьезных последствий. Но, в любом случае, след тут, скорее всего, может вести не к олигархам, а к тем, кому первый помощник президента перешел дорогу, решая бизнес-вопросы Банковой. И политика тут совсем ни при чем.

Однако власть, естественно, все сведет (и уже сводит) к политике. И можно не сомневаться, что уже сегодня, во время рассмотрения в парламенте закона об олигархах, тема покушения будет звучать как аргумент в пользу закона.

Но это еще не все – ведь Зеленский пообещал "жесткий" ответ.

Обязательная вакцинация для учителей и чиновников. А для нардепов?

Помимо покушения на Шефира, основной темой вчерашнего дня был переход к желтой зоне карантина, который начинается сегодня. Причем обсуждался даже не весь карантин, а один его аспект – образовательный. Поскольку большинство школ и вузов не выполнили норму об обязательной 80%-й вакцинации персонала, в связи с чем и центр, и регионы лихорадочно искали решение, что с этим делать.

Первым стало решение о смягчении нормы: так, теперь она не касается детских садов и младших классов. Но всей проблемы это не решает, поскольку некоторые вузы даже в Киеве (с его массовой вакцинацией) объявили о переходе на удаленку, а власти отдельных регионов вообще заговорили о том, чтобы закрыть школы на каникулы. И тут уже возникает подозрение, что таким образом хотят решить вопрос не с эпидемией, а с отоплением (которое при нынешних лимитах газа будут стараться включить как можно позже).

Поэтому следующим решением власть все же решила бороться не со следствием, а с причиной. И вчера на заседании правительства было объявлено о введении обязательной вакцинации для работников образования и чиновников исполнительной власти.

В принципе, логично и то, и другое, хотя удивительно, что Кабмин забыл о народных депутатах – те, как известно, люди публичные, и у них в рабочем графике есть даже специальные недели, выделенные под встречи с избирателями. А потому, раз уж обязали чиновников, то надо начинать с головы.

Борьба с антисемитизмом: почему "ЕС" и "Голос" против?

Верховная Рада вчера уверенным большинством в 283 голоса приняла в целом закон об административной и уголовной ответственности за антисемитизм.

Сам результат голосования удивления не вызывает, поскольку закон полностью соответствует европейским стандартам. И потому формально странным выглядит то, что ни одного голоса за него не отдали прозападная фракция "Голос" и фракция "Евросолиданость", у которой Европа даже вынесена в название.

Но странности на самом деле в этом нет. Объяснение порохоботов и соросят насчет того, что Россия якобы сможет использовать этот закон для раскручивания темы антисемитизма в Украине явно высосано из пальца – ведь ясно, что борьба с антисемитизмом как раз свидетельствует о позиции государства.

Тут дело в другом. Антисемитизм – неотъемлемая составляющая украинского национализма в его галицком варианте, представителями которого фактически являются и "Евросолидарность", и "Голос". И наибольшее отторжение вызывает у них пункт об ответственности за непризнание Холокоста во время Великой Отечественной – поскольку значительная часть ответственности за уничтожение евреев в Украине лежит на тех, кого сейчас пропагандируют как "борцов за независимость". Не случайно среди шести решившихся проголосовать против – одиозный пропагандист украинского коллаборационизма Владимир Вятрович.

Но если Вятровичу это голосование ничего не будет стоить, то таким "соросятам", как Ольга Стефанишина, нужно будет объяснить западным инвесторам, почему они не хотят бороться с антисемитизмом.

Немцев тревожат тарифы. А украинцев?

В то время как украинцы уже пять лет приходят в ужас от тарифов на отопление и газ, Европа с этим сталкивается впервые. В Болгарии уже заявили, что 30% потребителей не смогут оплачивать отопление при цене в 800-900 евро за тысячу кубометров.

Но ладно болгары – это одна из самых бедных стран ЕС, однако вчера немецкий "Бильд" написал о тревоге своих соотечественников относительно платежек, которые придут зимой. И это речь идет о Германии, где доходы населения минимум в пять-шесть раз выше, чем у нас.

Кстати, "Бильд" пишет об общепринятой версии насчет того, что нынешний газовый кризис в Европе спровоцирован россиянами, но и приводит заявление правительства Германии о полном выполнении "Газпромом" его обязательств.

Но для нас не так уж и важно, в чем причина. Важно другое: если немцы тревожатся насчет оплаты отопления, то что говорить об украинцах? Как говорится, там, где толстый сохнет, худой сдохнет. И первым, кто должен реагировать на ситуацию на газовом рынке, должно стать украинское правительство.

Европейский газовый кризис ставит в неотложную повестку дня вопрос об отмене ценового паритета с ценами ЕС. Именно это, а не "Северный поток - 2", сегодня является вопросом энергетической безопасности. Поскольку страна просто замерзнет.

Первый трофей Де Дзерби с "Шахтёром"

Вчера в Киеве состоялся один из немногих матчей внутреннего футбольного календаря, в котором накал борьбы не уступает еврокубкам. В матче за Суперкубок Украины играли "Динамо" и "Шахтер" – самые принципиальные соперники в стране. И матч действительно получился боевым, что не может не радовать, поскольку сам Суперкубок ничего, кроме престижа, не дает.

Обе команды показали весьма качественный комбинационный футбол, однако мотивация у "Шахтера" все же была выше: если киевляне просто хотели выиграть у своего главного раздражителя, то горнякам еще и нужно было доказывать свое умение играть в футбол – после унылого поражения в Лиге чемпионов от "Шерифа". В этом, видимо, и кроется главная причина того, что команда Де Дзерби победила команду Луческу.

Итоговый счет 3:0, безусловно, не отражает того, что происходило на поле. Обе команды были хороши в средней линии, обе создавали много моментов, и разница между ними только в том, что у горняков форварды использовали моменты, а у динамовцев – нет.

При этом следует отметить, что оборона у обоих украинских грандов играла не лучшим образом. Что не может не тревожить, ведь впереди у них – по три встречи с грандами европейскими.