При введении в Украине "желтой" зоны карантинных ограничений необходимость наличия 80% вакцинированных сотрудников не распространяется на детские сады, спецзаведения общего среднего образования, а также 1-4 классы начальной школ. Об этом сообщил глава Министерства образования Сергей Шкарлет.

По словам Шкарлета, это "исключение" будет действовать во время "желтого" и "красного" уровней эпидемиологической опасности. В остальных случаях, норма о необходимости наличия у 80% сотрудников учебного заведения COVID-сертификатов остается в силе.

"Неоднократно подчеркивал, что воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками. Длительная "дистанционка" для самых младших может привести к невозобновляемым потерям в обучении", - объяснил Шкарлет.

Напомним, что по прогнозам экспертов, в этом году Украина не вернется в "зеленую" зону карантина, а на неделе один регион может "покраснеть".

Также мы писали о том, что адаптивный карантин и режим ЧС в Украине продлили до 2022 года.