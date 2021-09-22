Глава Комитета по вопросам образования Рады Сергей Бабак резко негативно оценил намерения властей с четверга, 23 сентября, закрыть (а не перевести на дистанционное обучение) школы, где нет 80% вакцинированных.

Об этом Бабак сказал в комментарии "Стране".

По мнению Сергея Бабака, закрывать школы полностью - это нонсенс.

"Я не понимаю, что значит запретить дистанционку. Для меня это нонсенс. Мы для того вкладывали силы и деньги для развития всеукраинской онлайн-школы. Мы можем стать первой страной в мире, которая запретит дистанционное обучение. Дистанционное образование, конечно, должно оставаться. Я понимаю боязнь Минздрава насчет нормы о 80% вакцинированных, но все равно я просил и премьера, и министра здравоохранения... Министерство образования меня поддержит в вопросе, чтобы детские садики и начальная школа не закрывались, потому что это вопрос больше двух миллионов детей, соответственно, больше четырех миллионов родителей. Кто-то из них должен оставаться дома и, соответственно, не ходить на работу. Поэтому я лично против", - сообщил Бабак.

Также он сказал, что вакцинация учителей - это ответственность не Комитета по вопросам образования, а Министерства здравоохранения.

"Я понимаю боязнь эпидемиологов, что штамм Дельта агрессивнее. Мы хотим, чтобы дети ходили в школу, понимаю, что нужно вакцинировать учителей. Но нужно было начинать это делать раньше и немного активнее. И то, что учителя не вакцинированы - это не проблема Министерства образования, это проблема Министерства здравоохранения", - заявил Бабак.

Напомним, "Страна" писала о том, что во Львовской ОГА заявили о закрытии с четверга 86 процентов всех школ области.

Также мы сообщали, что в Минобразования за два дня до введения "желтой зоны" все еще не знали, сколько школ и вузов смогут работать.