Во Львовской области с 00:00 23 сентября, как и по всей Украине, устанавливается желтый уровень эпидопасности. В связи с этим вступает в силу положение о прекращении посещения учебных заведений, в которых вакцинированы менее 80% работников. Как оказалось, работать в обычном режиме смогут всего 14% заведений.

Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

В остальных 86% не будет даже онлайн-обучения.

"Около 14% учебных заведений области готовы продолжать работать. Все остальные с четверга будут вынуждены временно прекратить работу. Такая позиция государственной комиссии ТЭБ и ЧС - онлайн-обучения не будет. Причиной стал низкий уровень вакцинации работников учебных заведений, иногда сознательный саботаж со стороны педагогов вакцинальной кампании", - сказал первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Андрей Годык.

Вместе с тем, как проинформировал заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, в городах Моршин и Трускавец во всех школах вакцинированы более 80% работников.

"В Моршине вакцинировано 74% всего населения старше 18 лет. Активная прививочная кампания началась еще в апреле, ведь из-за карантина Моршин в первом квартале потерял более 60% поступлений в местный бюджет. Для общества стало очевидным, что либо большинство населения вакцинируется, либо они могут прекратить существовать как территориальная община. Сейчас остается другим общинам сделать свой выбор", - подчеркнул Загайный.

По информации регионального координатора по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции во Львовской области Олега Когута, в области есть все возможности в максимально короткие сроки привить необходимое количество педагогов, ведь работа выездных мобильных бригад налажена и вакцины в области есть в достаточном количестве.

Полный курс вакцинации прошли только 37% педагогов Львовщины и 44% получили первую дозу вакцины.

Ранее "Страна" сообщала, что директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерыс приводил данные о школах: по его словам, работать на Львовщине смогут всего 10% школ.

Мы также рассказывали, в каких случаях школы могут отправить на карантин, несмотря на вакцинацию учителей.