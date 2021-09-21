Во Львовской области лишь десять процентов школ смогут работать в "желтой" карантинной зоне, в которой Украина окажется уже с четверга, 23 сентября.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерыс в ходе брифинга (смотреть с 10:54).

Он заявил, что во Львовской области почти 1100 школ. При этом только 10% (чуть больше сотни) из них смогут продолжить обучение оффлайн.

"Во всех остальных школах будут вынужденные каникулы", - сказал Чемерыс.

В то же время на сайте Львовской ОГА сообщается, что по данным департамента образования, во Львовской области 80% персонала вакцинированы в 165 школах.

Больше всего привитых в Стрийском (22,3%), Червоноградском (21,4%) и Дрогобычском (20%) районах региона. Меньше всего - во Львовском районе (2,6%).

Напомним, 21 сентября Госкомиссия Украины по ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе всех регионов нашей страны в желтую зону карантина. Ограничительные меры ужесточат уже с четверга, 23 сентября. В частности, школам и вузам можно работать, если минимум 80% их сотрудников получили хотя бы одну дозу вакцины против ковида.

Также мы рассказывали, в каких случаях школы могут отправить на карантин, несмотря на вакцинацию учителей.