Школы Запорожской области, где вакцинированных работников меньше 80%, закроют на карантин. Пока в регионе менее трети учебных заведений имеют показатели, которые только приближаются к 80%.

Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Александр Старух на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Его слова приводит сайт Запорожской ОГА.

Старух напомнил, что по решению правительства учебные заведения, где прививки имеют менее 80% работников, при усиленном карантине не будут работать вообще. То есть уже с 23 сентября такие детсады, школы и университеты закроют. Никакой дистанционной работы или онлайн-уроков не будет. Образовательное учреждение продолжит работу только после того, как его сотрудники пройдут вакцинацию.

В Запорожской области к утру 21 сентября привились 25 984 работника сферы образования. Из них полностью завершили иммунизацию 17 626 человек.

По словам Старуха, в Запорожской области вакцинированы:

56% работников дошкольного образования;

58% - учреждений среднего образования;

59% - высшего образования;

52% - внешкольного образования;

50% - профессионального образования.

Однако при таких неплохих показателях из десяти университетов готовы работать только два, одно заведение профессиональной подготовки перед высшим образованием из 27 и только 9 - внешкольного образования.

Глава региона подчеркнул, что почти все учреждения интернатного типа готовы работать в обычном режиме, а уровень вакцинации их работников более 90%.

Ситуация отличается в каждом районе. То есть одни территории более ответственно отнеслись к вопросу вакцинации и заблаговременно начали иммунизацию своих педагогов. Например, в Бердянском районе готовы к работе 8% образовательных учреждений, в Васильевском - 28%, а в Мелитопольском - 56%.

По словам председателя ОГА, еще есть время, чтобы сделать прививку ради работы в обычном режиме. На сегодняшний день около 30% образовательных учреждений почти достигли уровня 80% вакцинации.

Ранее "Страна" рассказывала, в каких случаях школы могут отправить на карантин, несмотря на высокий уровень вакцинации учителей.

Мы также сообщали, что во Львовской ОГА заявили о закрытии с четверга 86 процентов всех школ области.