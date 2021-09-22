Минздрав намерен ввести в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и работников учебных заведений. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время сегодняшнего заседания Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".

"Предлагаем внедрить обязательные профилактические прививки от COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также для городских администраций", - заявил глава Минздрава и сослался на законодательство.

По его словам, такая мера предусмотрена статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний.

"Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", - процитировал Ляшко законодательство.

Также он заявил, что в апреле 2021 года ЕСПЧ подвердил положение нашего национального законодательства о том, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Ивано-Франковска пообещал миллион первому образовательному учреждению, где вакцинируются все сотрудники.

Также мы сообщали, что в Раде сообщили, что вакцинацию от коронавируса прошли не более 50% нардепов.