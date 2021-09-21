В Минздраве полагают, что в Украине в будущем могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

Об этом в эфире "Свободы слова на ICTV" сообщил глава Министерства Виктор Ляшко.

Отвечая на вопрос журналиста о том, допускает ли он введение в нашей страны обязательной вакцинации от коронавируса, Ляшко заявил: "Предполагаю".

Министр напомнил, что на данный момент, в Украине прививки от коронавируса делают бесплатно и по желанию. Однако в Кабмине обсуждаются изменения этого порядка.

Например, речь идет о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной для некоторых категорий профессий - в таком случае их представители смогут выходить на работу только после получения всех необходимых прививок. Ляшко пояснил, что правительство пытается руководствоваться европейским и американским опытом, когда карантинные ограничения не применяются к тем, кто привился от коронавируса.

Также в Минздраве планируют запустить массовую вакцинацию детей старше 12 лет. Когда это случится, министр не уточнил. По словам Ляшко, в приоритете в плане вакцинации - люди старше 60 лет, потому что на них приходится более 80% смертей пациентов с коронавирусом.

Напомним, Ляшко рассказал, в каких случаях школы могут отправить на карантин, несмотря на вакцинацию учителей.

Также мы писали о том, что США разрешат вакцинированным украинцам летать в Америку из аэропортов Евросоюза.