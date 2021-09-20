Ковид-сертификат в скором времени может стать для народных депутатов пропуском в здание парламента. Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк предложила закрыть доступ в здание невакцинированным от COVID-19 парламентариям. Такое предложение прозвучало во время согласительного совета председателей фракций, групп и комитетов парламента в понедельник, 20 сентября.

Елена Кондратюк призвала украинцев делать прививки от коронавируса и считает, что массовая вакцинация народных депутатов могла бы стать отличным примером для украинских граждан.

Также председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал руководство парламента предусмотреть необходимость ежедневной сдачи ПЦР-тестов для невакцинированных нардепов.

Напомним, во вторник будет решен вопрос перевода Украины в "желтую" зону карантина.

Ранее "Страна" писала о том, что украинским чиновникам в "желтой" зоне карантина могут запретить ходить на работу без теста или вакцинации.

Также мы сообщали, что Минздрав рассылает украинцам SMS-сообщения с просьбой вакцинироваться от COVID-19.