В еще одном киевском ТРЦ открыли центр массовой вакцинации от коронавируса. Прививку теперь можно получить в торгово-развлекательном центре River Mall на Днепровской набережной.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Дарницкой районной администрации столицы.

ТРЦ River Mall, где теперь работает центр массовой вакцинации, расположен на Днепровской набережной, 12. Прививки там делают с субботы, 18 сентября.

Вакцинироваться от коронавируса в этом ТРЦ можно ежедневно с 12:00 до 18:00. Выбрать можно один из трех препаратов: AstraZeneca, Coronavac или Pfizer.

На прививку можно записаться в Helsi.me, с собой желающим получить вакцину необходимо взять идентификационный код, а также паспорт.

Напомним, "Страна" писала о том, что в начале сентября арендаторов в ТРЦ Киева предупредили о прекращении работы в случае, если они не вакцинируют сотрудников.

Также мы сообщали, что в украинских ТРЦ хотят установить спецкамеры для отслеживания соблюдения карантина.

Кроме того, "Страна" рассказывала о том, что в аэропорту "Борисполь" закрывают центр вакцинации.