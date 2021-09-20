США и Европейский Союз договорились отменить ограничения на поездки для вакцинированных европейцев. Такое решение важно для украинцев, которые путешествуют в Америку через европейские аэропорты.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех высокопоставленных представителя ЕС.

Посол ЕС в Соединенных Штатах Ставрос Ламбриндис написал в своем Твиттере, что надеется на "позитивное объявление" о разрешении на поездки в США в ближайшее время. Запрет вступил в силу с марта прошлого года и был продолжен президентом Джо Байденом после его инаугурации.

В связи с запретом путешествий из Евросоюза в США действовал и запрет путешествий через ЕС для украинцев. Граждане могли путешествовать только в обход европейских хабов, чаще всего через Стамбул.

Исключением пассажиры, которые представляли национальный интерес для США - они получали индивидуальное разрешение на путешествие через европейские аэропорты.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в понедельник проведет встречу с координатором Белого дома по COVID-19 Джеффри Зиентсом в Вашингтоне. Вероятно, в этот же день обе стороны сделают объявление.

Европейские дипломаты и Европейская комиссия в течение нескольких месяцев добивались отмены запрета, говоря о ее необоснованности.

Также ожидают, что снятие ограничений будет применимо к гражданам Шенгенской зоны, а также к жителям Британии и Ирландии.

Издание предполагает, что вступить в действие новые правила могут через несколько недель.

Ранее мы писали о том, что правительство Норвегии разрешило въезд в страну украинским туристам, которые получили обе дозы вакцины против коронавируса и имеют подтверждающие это сертификаты. А Финляндия запретила въезд в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Кроме этого, Польша тоже открыла свои границы для украинских туристов. Путешественники, которые уже переболели коронавирусом или прошли полный курс вакцинации освобождаются от карантина, однако прививки должны быть сделаны зарегистрированными в Европейском Союзе вакцинами, к которым не относится популярный в стране китайский CoronaVac.