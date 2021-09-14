На украинско-польскую границу после коронавирусного перерыва возвращаются очереди.

После того как с 9 сентября Польша открылась для украинцев по безвизу, время ожидания на выезд из Украины выросло до нескольких часов.

При этом, как уверяют пограничники, очередей перед КПП, по официальным данным, нет.

Зато "колейки", очереди по-польски, есть перед польской стороной.

"Поляки подолгу маринуют - проверяют документы о вакцинации", - рассказала нам ровенчанка Ирина Левченко, которая выехала в Польшу через КПП "Ягодын". В Польшу пускают без карантина только тех, кто привился вакцинами, одобренными в ЕС (из тех, которые применяются в Украину под эту категорию не подпадает китайский Коронавак).

Львовянка Виктория Трифан выехала по безвизу через другой крупный пункт пропуска в Краковце.

"Очередь - ужас какая длинная, как в докоронавирусные времена. Стояли несколько часов. Правда, саму границу прошла спокойно - спросили, есть ли у меня сертификат, посмотрели и пропустили", - рассказала нам Трифан.

Долго ждут пересечения границы и в других пунктах пропуска.

"Стояли очень долго на "Ягодыне" - 10 автобусов впереди", - добавляет Татьяна Смигуровская из Волыни.

Вот такие очереди на выезд из Украины на КПП "Краковец" после открытия границы по безвизу. Фото Виктория Трифан

Также польские пограничники стали чаще спрашивать о количестве денег для пребывания в Польше.

"До пандемии по безвизу я ездила в Польшу часто - никогда не проверяли, сколько денег везу. А тут потребовали доказать, что у меня достаточно финансов для пятидневной поездки. Я показала 300 евро, сказали "добже" и пропустили. Официально нужно не меньше 50 евро на день поездки, но раньше это было формальностью, а теперь проверяют. Так что лучше иметь при себе необходимый минимум, а то если у пограничника "не то настроение", могут и развернуть", - рассказала нам Ирина Мельник из Львова.

Тщательнее проверяют и тех, кто едет через Польшу транзитом, говорят путешественники.

"Семья друзей ехала транзитом к сыну через Польшу (КПП "Краковец") - не хотели пропускать. Больше часа людям нервы мотали поляки", - говорит франковчанка Любовь Хмиль.

Те, кто не привит, тоже могут въехать в Польшу, но обязаны пройти 10-дневный карантин (с освобождением на 7-й день, если сдать ПЦР-тест). Для пересечения границы нужно назвать адрес обсервации.

"Но туристам, которые едут в Польшу на пару дней, этот вариант не подходит. Поэтому мы решили делать прививку", - говорит нам Оксана Гирняк, которая собирается в Краков.