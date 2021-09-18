Латвия внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения. Начиная с 18 сентября в страну смогут въезжать украинцы только при наличии ковид -сертификата.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Латвии на своей странице в Facebook.

Начиная с 18 сентября без уважительной причины, в том числе с целью туризма разрешен въезд только тем украинцам, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом для их проверки и совместимыми с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии (в случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода следует перезагрузить / обновить сертификат о вакцинации в приложении "Дія").

"Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в страну", - сказано в сообщении.

В случае отсутствия таких сертификатов, въезд в Латвию разрешео следующим категориям украинцев:

водители и члены экипажей грузовых транспортных мероприятий, экипажей грузовых или технических рейсов, прибывающих в Латвийскую Республику или уезжающих из нее для выполнения своих рабочих обязанностей;

члены семей граждан ЕС / ЕЭС / Швейцарии (супруги, дети до 21 лет и лица, находящиеся под опекой или опекуны)

резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание / пребывание в Латвии;

лица, получившие положительное решение Управления по делам гражданства и миграции Латвии о выдаче вида на жительство;

дипломаты и члены их семей, которые пересекают территорию Латвийской Республики транзитом в страны выполнения официальных функций, должностные лица дипломатической и консульской службы, должностные лица и члены их семей, возвращающихся из стран своей аккредитации, или въезжающих в страны с целью выполнения своих функциональных обязанностей;

лица, цель поездки которых - гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника)

работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов, при наличии документального подтверждения от Латвийского агентства инвестиций и развития;

спортсмены и спортивные работники, а также представители международных спортивных организаций, прибытие которых в Латвийскую Республику связано с участием в международном спортивном мероприятии, организованном спортивной федерацией или его членом как аккредитованных лиц в соответствии с процедурами, указанными в Законе о спорте;

студенты очной формы обучения и студенты по обмену (если вуз или колледж выдали письменное подтверждение о зачислении студента, а также прибытие в Латвию необходимо для освоения учебной программы;

на лечение (диагностика и терапия) по согласованию с Инспекцию здравоохранения Латвии;

работники культуры, прибытие в Латвию которых необходимо для организации культурных и общественных мероприятий (вопрос должен быть согласован с Министерством культуры Латвии)

лица, а также члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению научного учреждения, зарегистрированного в Реестре научных учреждений, для реализации научно-исследовательского проекта.

авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии, в случае, если они не покидают транзитную зону и находятся в ней не более 24 часов, а также могут предоставить подтверждение транзитного характера.

Для такой категории граждан Украины для въезда в Латвию обязательными требованиями являются:

наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антигены, проведен не раньше, чем за 48 часов до пересечения границы;

необходимость сделать повторный тест по прибытии в Латвию;

прохождение самоизоляции по прибытии в Латвию в течение 10 дней (можно нарушить самоизоляцию, если пройти тест на Covid-19 на седьмой день после въезда в Латвию и результаты теста отрицательные).

Кроме того, перед прибытием в Латвии необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv (не ранее, чем за два дня до приезда в Латвию).

Напомним, в Британии существенно ослабили систему ограничений на въезд в страну во время пандемии.

Также сообщалось, что в Украине ослабили правила въезда для иностранцев с целью транзита.