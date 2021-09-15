Начиная со следующего понедельника, 20 сентября, иностранцам, которые въезжают в Украину с целью транзита, в течение 48 часов можно будет не находиться на самоизоляции. Кроме того, им не нужно будет устанавливать приложения "Вдома" и сдавать тест на коронавирус.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

По данным пограничников, Кабинет Министров Украины своим постановлением от 13 сентября внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 года с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Пограничники добавили, несмотря на смягчения для иностранцев, неизменными для них остается обязательное наличие полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, покрывающего расходы, связанные с лечением Covid-19 и обсервацией.

Кроме того, всем иностранным гражданам, владельцам вида на жительство, а также лицам без гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь один из указанных документов:

подтверждающий прививку одной или несколькими дозами вакцины, которые одобрены ВОЗ;

иностранный ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию одобренными ВОЗ препаратами;

отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР или справка о том, что человек переболел Covid-19;

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Иностранцам от от 18 лет, которые не сделали прививку от коронавируса и пересекли границу Украины на въезд, необходимо иметь отрицательный результат теста и установить мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома" независимо от срока пребывания на территории нашей страны.

"Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, в Украине с 20 сентября усиливают карантин. Подробнее о том, какие изменения ждут жителей нашей страны можно почитать в отдельном материале.

Кроме того, мы писали, что недавно ЕС обновил список стран, откуда разрешен въезд в еврозону.