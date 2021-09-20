Студент Украинского гуманитарного института в городе Буча Киевской области, который недавно скончался, умер не из-за вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время открытия форума Всеукраинской недели дошкольного образования

Впрочем, настоящей причины смерти парня Шкарлет так и не раскрыл, сославшись на "несколько побочных эффектов".

"Те досадные случаи, которые происходят, все знаем – облетели определенные сети сообщения о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинация - сегодня наш с вами залог успешного образовательного процесса", – заявил министр.

Также Шкарлет призвал учителей обращаться за разъяснениями насчет вакцинации и ее последствий к профильным врачам, а также в центр предоставления консультации МОЗ. Шкарлет в своем обращении процитировал своего коллегу Виктора Ляшко, который говорил, что COVID-19 становится "пандемией невакцинированных".

"Сегодня пандемия COVID-19 перерастает в пандемию невакцинированных. Задумайтесь об этом. В городах, в областях, в районах нужно активно и достаточно взвешенно и разумно относиться к вакцинации", – добавил Шкарлет.

Напомним, в Киевской области после вакцинации против COVID-19 умер студент частного учебного заведения "Украинский гуманитарный институт", который находится в Буче.

Кроме этого, мы писали о том, что в Запорожье умер четырнадцатилетний мальчик, который в начале сентября пережил клиническую смерть во время урока истории.