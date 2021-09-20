В Запорожье умер четырнадцатилетний мальчик, который в начале сентября пережил клиническую смерть во время урока истории.

Об этом сообщает местное издание "ZaБор".

Иван Чекулаев учился в запорожской гимназии №8. 3 сентября 14-летний мальчик почувствовал себя плохо прямо на уроке истории. У него остановилось сердце. Учитель и завхоз оказали ему первую помощь, пока ехала "скорая". Медики отвезли ребенка в реанимацию.

По словам матери мальчика, уже в больнице мальчик получил грибок и инфекцию. Также женщина утверждает, что весной текущего года здоровье ее сына было в норме. Но уже в марте, а потом в июне он упал в обморок и находился без сознании в течение 20-30 секунд. После этого ребенка обследовали, однако серьезных патологий медики не обнаружили. Его лечили от ВСД и аритмии. Несмотря на это, в воскресенье, 19 сентября, мальчик умер.

Напомним, недавно в Полтаве десятилетняя школьница потеряла сознание на уроке физкультуры и умерла в реанимации.

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