Подросток внезапно умер после того, как вдохнул смесь из баллончика для заправки зажигалок, купленного в местном магазине. Трагедия произошла в Днепропетровской области во время прогулки компании подростков.

Вдохнувший смесь 15-летний парень тут же потерял сознание. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть. Об этом идет речь в сюжете "Украина 24".

В полиции говорят: о вдыхании этого газа подростки снимают и распространяют ролики в соцсетях - YouTube и Tik Tok. Врачи предупреждают, что такие эксперименты угрожают удушьем и отравлением. Известно, что погибший парень из благополучной семьи. Жил с матерью, отчимом и младшим братом. Учился в местном горном лицее.

"Хороший парень, но вел себя достаточно вызывающе. И, возможно, хотел таким образом продемонстрировать свои способности. Полиция направила это вещество на экспертизу, чтобы понимать что это за вещество", - заявила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее "Страна" писала о том, что под Кропивницким 16-летний подросток задушил ровесницу и выбросил тело в колодец.

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