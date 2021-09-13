В детском лагере "Артек", который находится в Пуще-Водице под Киевом, скончался 12-летний мальчик Павел Теpовец. Ребенок был родом из Кропивницкого. Его воспитывал отец с инвалидностью.

Об этом сообщает издание "Пульс" со ссылкой на информацию от администрации лагеря.

Павел Теpовец внезапно почувствовал ухудшение самочувствия еще 9 сентября. Тогда мальчика поместили в медицинский центр "Артека" под присмотром врачей.

Однако, в воскресенье, 12 сентября, медсестра обнаружила Павла без сознания. На данный момент причина смерти ребенка неизвестна.

"Медсестра увидела ребенка без сознания. Мальчика перевели в реанимацию. Причина смерти пока неизвестна, ждет результаты медэкспертов. На данный момент проводится служебное расследование", - рассказали обстоятельства трагедии в администрации лагеря.

Ранее мы писали о том, что августе в больницу в Черкассах доставили ребенка с многочисленными травмами, он находился в терминальной коме. Суд принял решение заключить под стражу его не родного деда, которому объявлено о подозрении по статье об оставлении травмированного ребенка в опасности. Уже 5 сентября ребенок скончался.

Кроме этого, 10 сентября, во Львовской области произошла трагедия. 31-летний мужчина во дворе собственного дома насмерть сбил свою двухлетнюю дочь.