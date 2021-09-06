В Черкассах, не выходя из комы, умер 7-летний мальчик, которого две недели назад в жутком состоянии доставили в больницу.

В реанимацию он попал с множественными ссадинами, гематомами, рванными ранами и пролежнями. Выяснилось, что находившиеся рядом с ним дед и бабка не спешили обращаться в больницу.

У семьи была нехорошая слава после того, как несколько лет назад принадлежащие им алабаи напали на женщину в парке. Теперь у полиции снова возникли вопросы.

Собрали подробности этой шокирующей истории.

Привезли в больницу с жуткими ранами

Семилетнего Андрея в состоянии комы доставили в реанимацию Черкасской детской областной больницы 24 августа. Его мать уехала в Киев на лечение. Сына оставила на попечение родителей мужа. Это неродные дед и бабка мальчика. Их сын женился на его матери и усыновил его.

В полиции сообщили, что при осмотре ребенка эксперты обнаружили ушиб головы, вероятно - от падения. Кроме того, были выявлены царапины на конечностях рук и ног.

Местный сайт "1800", со ссылкой на комментарий директора Черкасской детской областной больницы Николая Кондрацкого, сообщал о более серьезных повреждениях.

"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка - ноль. Родители к ребенку не приходили", - рассказал медик.

Именно сотрудники больницы и вызвали полицию.

Бабушка, с которой оставили ребенка, рассказала полиции, что мальчик получил травмы, когда упал с собранного в кучу кирпича. По ее словам, в больницу она не обращалась и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. Однако через несколько дней, когда она увидела внука в постели без сознания, то вызвала бригаду скорой помощи.

Происшествие в полиции предварительно квалифицировали по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, а также по части 3 статьи 135 (Оставление в опасности). Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Спустя почти две недели мальчик умер в больнице. Как рассказали журналистам врачи, началась полиорганная недостаточность, то есть все органы стали отказывать.

Подозрение для деда и бабки

Спустя три дня после госпитализации ребенка полиция объявила подозрение 51-летней бабушке, которая не обратилась за профессиональной помощью в больницу.

"Таким образом женщина оставила в опасном для жизни состоянии и без помощи травмированного мальчика" - сообщили в полиции. Подозрение объявили по части 3 статьи 135 (Оставление в опасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Место, где находился пострадавший мальчик до того, как ему вызвали скорую. Фото: Полиция Черкасской области

Позже суд, избирая меру пресечения на время проведения досудебного расследования, поместил женщину под стражу на 60 суток.

Бабушку взяли под стражу. Фото: полиция

По информации СМИ, речь идет о Виктории Лясовой. Это не первый привод женщины. Раньше она уже имела проблемы с законом и фигурировала в уголовном деле о грабеже, совмещенном с насилием. Кроме того, из-за агрессивных собак с ней судились соседи, которые делят с семьей общий двор.

Виктория Лясова. Фото: Обозреватель

Еще через несколько дней по той же статье огласили подозрение и деду мальчика. Его также поместили в СИЗО.

Собачий след

Тем временем появилась новые подробности случившегося с мальчиком. Депутат облсовета Олег Петренко написал, что мальчика могли покусать собаки, которых разводили дед и бабка. Раньше с этим уже возникали проблемы. Соседи просили изъять у них 15 алабаев, которых они держали. Теперь пара разводит собак поменьше - расселов.

"Бабка с дедом - проблемные для всего квартала уже много лет. Еще во времена, когда был народным депутатом, помогал решить вопрос по изъятию у них около 15 огромных алабаев, которые терроризировали соседей. Но те снова поназаводили кучу собак, но уже меньшего размера. И вот - новая трагедия. Но здесь виноваты не собаки, а изверги, которые были мальчику за родных людей", - написал он.

Также, по информации депутата, у ребенка были погрызенные животными уши, а на теле следы пыток - затушенных сигарет. Правда, информация о затушенных сигаретах больше нигде не фигурировала.

Что касается укусов собак, то это могли быть и пролежни. "Я его видел на второй или третий день. Есть ли укусы собак, уши оторваны или откушены, не могу сказать - это могут быть также последствия пролежней" - комментировал СМИ информацию главврач детской больницы.

В комментариях к посту депутата жители Черкасс вспомнили историю, когда четверо алабаев вырвались и напали на женщину в парке. Это произошло шесть лет назад. После этого собак отобрали. Выяснилось, что они содержались в ужасных условиях и не были привиты от бешенства.

Больше ответов на вопросы дадут выводы судмедэкспертизы, которых пока еще нет. В частности, кусали ли мальчика собаки и пытали ли его перед смертью.