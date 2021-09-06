В воскресенье вечером, 5 сентября, в Черкассах скончался ребенок, которого ранее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом рассказал директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, как передает ресурс "Обо всем".

Врач рассказал, что шестилетний ребенок, доставленный к ним 24 августа, две недели пролежал в коме. Спасти его не удалось. Смерть констатировали в 18:10.

Напомним, в августе в больницу в Черкассах доставили ребенка с многочисленными травмами, он находился в терминальной коме. Суд принял решение заключить под стражу его не родного деда, которому объявлено о подозрении по статье об оставлении травмированного ребенка в опасности.

В то время как родители мальчика находились в Киеве и ребенок, судя по всему, остался на попечении родителей отчима. 24 августа он попал в реанимационное отделение больницы с множественными травмами: ссадинами, гематомами, рваными ранами и пролежнями.

Также "Страна" писала, что в Кривом Роге семилетний мальчик позвонил в полицию и пожаловался на мужа своей мамы, который избивал его и приковывал к кровати наручниками. Теперь ему грозит пять лет лишения свободы.