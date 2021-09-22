Власти австрийской столицы решили ужесточить карантин в Вене, несмотря на то, что там и так действуют более строгие правила, чем во всей стране. Об этом пишет The Local.

В частности, ограничения коснутся ночных ресторанов и клубов, где действует ограничение - присутствие не более 500 человек. Теперь в такие места отдыха будут пускать только вакцинированных людей или обладателей антиген-теста на коронавирус.

Также и у работников ночных заведений должны быть документы о вакцинации, выздоровлении или отрицательный результат ПЦР-теста.

Жителей Вены снова обяжут носить маски-респираторы FFP2 во всех магазинах, включая неосновную розничную торговлю, а сотрудникам позволят одевать тканевые маски.

Новые правила будут действовать в течение одного месяца и будут распространяться только на людей старше 12 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в этом году Украина не вернется в "зеленую" зону карантина, а на неделе один регион может "покраснеть".

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