Ивано-Франковский градоначальник Руслан Марцинкив, который ранее в шутку уже объявлял о премии для первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса, пообещал миллион гривен тому учебному заведению города, которое первым сможет добиться стопроцентной вакцинации сотрудников.

Об этом Марцинкив заявил во время совещания в Ивано-Франковском горсовете, видео опубликовано в Facebook.

Так, мэр сказал, что первое заведение образования в городе, где 100% сотрудников вакцинируются от ковида, получит миллион на развитие собственной инфраструктуры.

Напомним, до этого в Ивано-Франковске уже объявляли о денежном вознаграждении за прививки от ковида. В частности градоначальник Марцинкив пообещал сто тысяч гривен первой женщине, которая сначала вакцинируется, а потом сможет забеременеть. После этого более 100 жительниц населенного пункта захотели от Марцинкива денег за то, что забеременели после вакцинации. Впрочем, Марцинкив сразу же пошел в отказ сказав, что его слова о премии были шуткой.

Также мы писали о том, что власти Украины планируют уже с четверга, 23 сентября, массово закрыть образовательные учреждения, где нет 80% вакцинированных сотрудников.