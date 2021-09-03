Омбедсмен Людмила Денисова отреагировала на ультиматум мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который тот поставил сотрудникам городского совета: или они сделают прививку от коронавируса, или будут уволены. Уполномоченная парламента по правам человека расценила принуждение к вакцинации как незаконное.

Об этом она написала 3 сентября в своем Фейсбуке.

По словам Денисовой, пост городского главы с ультиматумом она увидела во время мониторинга Фейсбука.

Она сообщила, что с целью не допустить нарушения конституционных прав работников по ее инициативе Марцинкиву направили письмо. В нем говорится об обязательности соблюдения Конституции и законов Украины.

В частности, статья 43 Основного закона гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

А согласно приказу Министерства здравоохранения № 3018 "Об утверждении дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения. Кроме того, Кодекс законов о труде запрещает любую дискриминацию в сфере труда, прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья.

Денисова добавила, что в резолюции 2361 (2021) Парламентская ассамблея Совета Европы призвала и рекомендовала информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

К слову, Марцинкив побуждает к вакцинации не только угрозами. В конце августа он заявил, что педагогам Ивано-Франковска, которые до 31 августа привьются хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса, выдадут премию.

Между тем в Днепре мэр тоже принял решение обязать непривитых еженедельно за свой счет делать ПЦР-тест или уволиться.