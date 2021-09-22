Донецкий "Шахтёр" победил столичное "Динамо" в перенесенном матче за Суперкубок Украины, которым обычно начинается новый футбольный сезон.

Поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве завершился победой номинальных хозяев - 3:0. Итогом первой встречи опытного Мирчи Луческу и перспективного Роберто Де Дзерби стала победа итальянского специалиста над своим кумиром детства.

"Шахтёр" и "Динамо" уже 14 раз разыгрывали в поединках друг с другом Суперкубок. Всего четыре раза "горняки" побеждал в основное время со счетом 2:0 (в 2014, 2015 и 2017 годах). Ранее дончане дважды после ничейного результата 1:1 выигрывали у киевлян в серии пенальти в 2005 и 2008 годах. Три последних года подряд трофей брали киевляне.

Ранее "Страна" сообщала, что после Суперкубка "Шахтёр" и "Динамо" сыграют в октябре.

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