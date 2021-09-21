5,95% на силовиков. Вместо 5% на здравоохранение

Владимир Зеленский вчера подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о том, что на обеспечение национальной безопасности и обороны должны быть выделены 5,95% ВВП. Или почти 320 миллиардов гривен.

Почему была определена цифра именно в 5,95% и почему ее нельзя было округлить до 6% – об этом не говорится ни в указе, ни в решении СНБО. Видимо, такая точность с сотыми процента должна показать, насколько скрупулезно СНБО высчитал потребность страны в нацбезопасности и обороне. Хотя для пиара простые 6% были бы привлекательнее.

И тут надо понять, какова основная цель решения СНБО и последующего указа. Ведь если бы речь шла о простом увеличении финансирования, то никаких указов не нужно было: суммы на силовиков уже несколько лет подряд увеличиваются без всяких решений СНБО.

Если же в этот раз под очередное увеличение финансирования подводится целое заседание СНБО с последующим указом, то целью является, видимо, обратить внимание общества на то, что армия и прочие силовики не просто получат больше денег, но и направлены они будут на выполнение конкретных задач.

Задачи, собственно, и перечислены в приложенном к указу решении СНБО: стандарты НАТО, зарплаты и жилье военнослужащим, разведка, ракетное и химическое (!) оружие, ВМС, территориальная оборона, кибербезопасность. Не будь указа, никто бы и не знал, куда именно пойдут деньги. Так что его цель – все-таки пиар, только завуалированный.

Хотя, откровенно говоря, пиар в глазах общества все равно получается так себе. Потому что на фоне указа о 5,95% ВВП для силовиков вспоминается, что по закону на образование должны выделяться 7% ВВП, а на здравоохранение – 5% ВВП. Ни та, ни другая норма ни разу не выполнялись – даже медицина во время эпидемии получила максимально 4,2%. Так что приоритеты власти очевидны: стандарты НАТО важнее образования для детей и здоровья граждан.

Карантин до 2022 года: какой будет новая волна эпидемии

Карантин в Украине продлен до 31 декабря 2021 года. Решение логичное, учитывая очередную волну коронавируса, но само по себе оно мало что значит. Поскольку все уже понимают, что карантин может быть и в зеленой зоне (когда его нет совсем), и в красной (когда жизнь страны во многом парализована).

Последние месяцы Украина отдохнула в зеленой, но, судя по всему, отпуск от ограничений уже заканчивается. Вполне вероятно, что уже сегодня всей стране зажгут желтый свет.

Обоснование для этого известно - 6 тысяч новых заболевших и около ста смертей в сутки – это, по большому счету, показатели даже не желтой, а оранжевой зоны. Особенно если учесть, что четверть страны уже вакцинирована или переболела.

Но вот тут и возникает главный вопрос нынешнего этапа: насколько эффективной оказывается вакцинация. Сейчас важно иметь не только общую статистику заболеваемости и смертности – она должна быть разделена на два сегмента: по привитым (причем с указанием конкретных вакцин) и непривитым.

Если окажется, что среди новых больных и умерших нет привитых, это станет лучшей рекламой для вакцинации. А если выяснится, что какая-либо из вакцин неэффективна и привитые ею умирают наравне с непривитыми, это заставит быть осторожнее тех, кто укололся.

В любом случае польза от такой детализации статистики будет очевидна, и Минздраву нужно срочно внедрить ее. Тем более что это совсем не сложно.

Выборы на Донбассе: вместо украинских – российские

В России вчера подводили итоги выборов в Госдуму. Подводили их и в Украине – как на официальных избирательных участках контролируемой территории, так и на неконтролируемом Донбассе.

Процент голосовавших за правящую "Единую Россию" здесь оказался в полтора раза выше, чем в среднем по РФ, но в данном случае для нас важны не результаты выборов, а их, так сказать, предварительные показатели. А именно – тот факт, что более 200 тысяч жителей "республик" проголосовали как онлайн, так и с выездом в Ростовскую область.

Украина теряет Донбасс. Власть только говорит о том, как важны для нее этот регион и его жители, но "борьба за умы" заканчивается наличием телеканала "Дом", который в Украине недоступен, а на Донбассе неинтересен.

А вот выборы в "республиках", которые, по Минским соглашениям, должны были состояться еще в 2015 году, до сих пор не проведены – из-за саботажа украинской власти. И лишенные легальных избирательных прав в Украине жители неподконтрольных территорий получают их в России, интегрируясь в нее не только экономически, но и ментально.

Но Украина теряет умы жителей и на подконтрольной части Донбасса. В то время как дончане и луганчане по ту сторону линии разграничения имеют право голосовать на выборах в российскую Госдуму, полмиллиона дончан и луганчан по эту сторону лишены права избирать себе местную власть. А ведь это – не просто об избирательных правах, это о самоуважении и нежелании чувствовать себя в собственной стране "вторым сортом".

AUKUS расколол НАТО: ЕС хочет свой военный союз

У любого действия бывают последствия. Как бы ни пытался Джо Байден развернуть военную блокаду против Китая и одновременно восстановить отношения с Евросоюзом, всегда находится тонкое место, где все рвется.

Сложно сказать, понимал ли Белый дом, создавая с Британией и Австралией антикитайский военный блок AUKUS, какие осложнения это вызовет на "еврофронте", но произошло то, что должно было произойти: в ЕС эту новость восприняли болезненно. И глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе пора переходить на новый уровень, создав собственный оборонительный союз.

Причем речь идет о формате не внутри НАТО, а именно об альтернативе: по словам фон дер Ляйен, Евросоюзу "нужно обладать достаточной политической волей для использования военных инструментов в международных делах без помощи со стороны США и НАТО".

AUKUS расколол НАТО не только потому, что Франция лишилась многомиллиардного контракта на поставку подводных лодок, но и потому, что страны ЕС почувствовали себя униженными англосаксонским миром, в котором без них решаются глобальные мировые проблемы.

Безусловно, Байден постарается сгладить негативный эффект от создания AUKUS. Но он не сможет ни компенсировать французам 56 миллиардов евро (больше годового бюджета Украины!), ни дать понять Старому Свету, что он для Штатов не менее важен, чем британцы с австралийцами.

Интересы Штатов и Западной Европы расходятся все дальше, НАТО медленно, но уверенно движется к расколу, и в этой ситуации самое интересное будет в том, какой выбор сделает американское лобби в Европе во главе с Польшей. И куда в случае раскола будет двигаться Украина.

Скандал с Doing Business: начало конца для МВФ?

Коррупционный скандал вокруг рейтинга Doing Business стал одной из главных мировых экономических тем. Мировой табель о рангах, на который ориентировались все инвесторы в плане легкости ведения бизнеса, в результате этого скандала может просто исчезнуть. И создать ему альтернативу будет крайне сложно, потому что весь мир убедился в том, что за всем этим стоит банальная коррупция, в центре которой находится Всемирный банк, который и отвечает за этот рейтинг. А также МВФ.

Если отбросить глобальные геополитические вопросы, то ситуация выглядит очень некрасиво, даже мелочно. МВФ дает кредиты, обуславливая их требованиями, за которыми стоит трудоустройство массы "международных экспертов" во всевозможные наблюдательные советы. Следом за ним Мировой банк дает связанные кредиты, цель которых – трудоустроить массу "международных экспертов", зарабатывающих на разработке всевозможных реформ. А рейтинг Doing Business ставит "легкость ведения бизнеса" в прямую зависимость от того, дали МВФ и Мировой банк кредиты той или иной стране или нет.

Что касается государств, которые не нуждаются в деньгах от этих структур, то им просто занижают рейтинги. Но, как оказалось, ситуация исправима – если заплатить напрямую составителям рейтингов (как это сделал Китай). А это все та же международная финансовая тусовка, верхушка которой находится в МВФ. Не случайно в скандале с Doing Business замешана нынешний директор МВФ Кристалина Георгиева.

Чем вся эта история завершится, предсказать сложно. Но ясно одно: доверие к международной финансовой системе будет серьезно подорвано у стран, которые от нее не зависят. Что касается Украины, то ей деваться пока некуда – мы в этой системе завязли по самые уши.