После создания Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUKUS Европейский союз может создать собственный военный блок, чтобы не полагаться на Америку в оборонной сфере.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Она заявила, что обеспокоена захватом власти в Афганистане "Талибаном". По ее словам, такое событие порождает серьезные вопросы не только в НАТО, но и перед странами Евросоюза.

Глава Еврокомиссии призвала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она утверждает, что для этого не придется формировать новые подразделения - они уже существуют.

Также Фон дер Ляйен добавила, что союзу нужно обладать достаточной политической волей для использования военных инструментов в международных делах без помощи со стороны США и НАТО.

"Пора переходить на следующий уровень", - сказала она.



Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен обеспечивать стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, которые не инициированы НАТО или ООН.

Напомним, с связи с созданием Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUKUS Франция отозвала из первых двух названных стран послов для консультаций.

Позже в МИД Франции заявили, что "подлодочный кризис" в отношениях с США повлияет на будущее НАТО.

"Страна" подробно разбиралась, зачем англосаксы создали новый военный блок и каковы будут последствия для Украины.