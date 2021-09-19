"Пора переходить на следующий уровень". Глава Еврокомиссии потребовала создать Европейский оборонительный союз
После создания Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUKUS Европейский союз может создать собственный военный блок, чтобы не полагаться на Америку в оборонной сфере.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Она заявила, что обеспокоена захватом власти в Афганистане "Талибаном". По ее словам, такое событие порождает серьезные вопросы не только в НАТО, но и перед странами Евросоюза.
Глава Еврокомиссии призвала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она утверждает, что для этого не придется формировать новые подразделения - они уже существуют.
Также Фон дер Ляйен добавила, что союзу нужно обладать достаточной политической волей для использования военных инструментов в международных делах без помощи со стороны США и НАТО.
"Пора переходить на следующий уровень", - сказала она.
Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен обеспечивать стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, которые не инициированы НАТО или ООН.
Напомним, с связи с созданием Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUKUS Франция отозвала из первых двух названных стран послов для консультаций.
Позже в МИД Франции заявили, что "подлодочный кризис" в отношениях с США повлияет на будущее НАТО.
"Страна" подробно разбиралась, зачем англосаксы создали новый военный блок и каковы будут последствия для Украины.