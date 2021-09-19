В МИД Франции заявили, что "подлодочный кризис" в отношениях с США повлияет на будущее НАТО. Такое заявление было сделано после создания нового альянса в сфере безопасности между Австралией, США и Великобританией (AUUKUS по заглавным буквам стран-участниц) и скандала с подлодками.

"По просьбе президента Франции НАТО инициировала обсуждение своей концепции. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению", - цитирует агентство Франс Пресс главу МИД Франции Ле Дриан.

Ранее он заявил, что ситуация с разрывом Австралией контракта говорит о кризисе в отношениях Франции и США.

Напомним, благодаря заключенной сделке, Австралия получит атомные подлодки от США, а контракт с Францией на 66 млрд долларов Канберра расторгла. Париж уже назвал это "ударом в спину", поскольку новый военный блок создали не предупреждая Макрона. При этом ядерного оружия у Австралии по-прежнему не будет.

В связи с созданием блока AUUKUS Франция отзывает из США и Австралии послов для консультаций.