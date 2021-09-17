В западном блоке наметилась очередная и очень серьезная линия раскола. Отношения между Францией и США резко ухудшились после создания тройственного военно-морского союза AUUKUS между Британией, США и Австралией.

Франция потеряла после этого контракт на поставку подлодок Канберре на сумму 50 миллиардов долларов и расценила действия союзников, как "удар ножом в спину".

Дело дошло до того, что вчера, 16 сентября, посольство Франции в США отменило торжества по случаю юбилейной 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США, в котором французский флот одержал победу над британцами.

Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на AFP.

Париж и не собирается скрывать, что это скандальное решение было принято как ответ на срыв сделки между Францией и Австралией из-за создания AUUKUS.



Торжества по случаю исторической даты должны были пройти сегодня, 17 сентября и предполагали прием во французском посольстве, а также на борту французского фрегата в Балтиморе. Прибывший в США высокопоставленный офицер Военно-морских сил Франции вернется в Париж досрочно.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки комментируя этот демарш Парижа отделалась общими фразами насчет того, что Белый дом настроен на конструктивное и плодотворное сотрудничество со всеми своими союзниками.

Историческая справка

Чесапикское сражение состоялось 5 сентября 1781 года, за пару лет до окончания войны за независимость США. Эскадра Франции под командованием контр-адмирала Франсуа Жозефа Поля де Грасса (24 корабля) одержала победу над британским флотом, который повел в бой контр-адмирал Томас Грейвс. Победа французов впоследствии привела к захвату в том году города Йорктаун. 7 000 британских солдат были взяты в плен.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай резко раскритиковал создание военного блока США, Великобритании и Австралии.