Европарламент поддержал доклад депутата из Литвы, в котором содержится призыв пересмотреть отношения Евросоюза с РФ. Речь идет о необходимости для стран ЕС противостоять угрозе безопасности со сторны России и Китая, а также не давать вмешиваться в свои дела и в дела стран "Восточного партнерства".

Об этом сообщает ТАСС.

Доклад, подготовленный Андрюсом Кубилюсом, поддержали 494 депутата, еще 103 человека были против, а семьдесят два - воздержались от голосования.

По мнению автора документа, Евросоюз должен разработать новую стратегию отношений с Россией. Помимо необходимости отстаивать безопасность и независимость стран-членов ЕС и "Восточного партнерства", депутат предлагает поддерживать демократию и вести с Кремлем выборочный диалог.

Также речь в докладе идет о том, что страны Евросоюза не должны признавать итоги выборов в Госдуму, если они пройдут с нарушениями.

Эту ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что Евросоюз продлит до 15 марта 2022 года санкции против РФ из-за Украины.

Также мы писали о том, что Европарламент вслед за США хочет вводить санкции за коррупцию в странах за пределами ЕС.